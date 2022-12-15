Сенатор Джабаров: Польше грозит четвертый раздел страны из-за вражды с Россией

15 декабря 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Вражда Польши с Россией всегда заканчивалась для Варшавы плачевно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польша, объявив Россию спонсором терроризма, «идет вразнос». Если так будет продолжаться, страну ждет четвертый раздел. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории», — приводит слова Джабарова РИА Новости. Первый замглавы отметил, что Варшаве необходимо учитывать, что вражда с Россией всегда имела плачевный итог для польской стороны. Ранее в польском парламенте была принята резолюция, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм». В документе указали, что РФ нарушает права человека, международное право, устав ООН и другие обязательства, сообщает RT.

Польша, объявив Россию спонсором терроризма, «идет вразнос». Если так будет продолжаться, страну ждет четвертый раздел. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории», — приводит слова Джабарова РИА Новости. Первый замглавы отметил, что Варшаве необходимо учитывать, что вражда с Россией всегда имела плачевный итог для польской стороны. Ранее в польском парламенте была принята резолюция, в которой Россия именуется «государством, поддерживающим терроризм». В документе указали, что РФ нарушает права человека, международное право, устав ООН и другие обязательства, сообщает RT.