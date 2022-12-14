14 декабря 2022

В ЯНАО запретили оформлять торговые киоски в стиле сельской и средневековой архитектуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Ларьки Сургут, киоск, ларек
В Новом Уренгое торговые киоски нельзя декорировать в сельском и средневековом стиле Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) торговые палатки и киоски больше нельзя будет стилизовать под сельскую архитектуру и средневековые крепости. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации.

«При изменении внешнего вида внешних поверхностей НТО [нестандартных торговых объектах] не допускаются. <…>. Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости», — указано в нормативном акте.

Также в документе сказано, что нестандартные торговые объекты нельзя обклеивать тонированной пленкой. Помимо этого, запрещено использовать фотопечать, непрозрачность которой превышает 50%.

В администрацию Нового Уренгоя был отправлен запрос. Но момент публикации материала ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде предприниматели жалуются на новую площадку для торговли. Многие распродают товар и собираются покинуть рынок.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) торговые палатки и киоски больше нельзя будет стилизовать под сельскую архитектуру и средневековые крепости. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации. «При изменении внешнего вида внешних поверхностей НТО [нестандартных торговых объектах] не допускаются. <…>. Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости», — указано в нормативном акте. Также в документе сказано, что нестандартные торговые объекты нельзя обклеивать тонированной пленкой. Помимо этого, запрещено использовать фотопечать, непрозрачность которой превышает 50%. В администрацию Нового Уренгоя был отправлен запрос. Но момент публикации материала ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде предприниматели жалуются на новую площадку для торговли. Многие распродают товар и собираются покинуть рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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