В ЯНАО запретили оформлять торговые киоски в стиле сельской и средневековой архитектуры

В Новом Уренгое (ЯНАО) торговые палатки и киоски больше нельзя будет стилизовать под сельскую архитектуру и средневековые крепости. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации.
«При изменении внешнего вида внешних поверхностей НТО [нестандартных торговых объектах] не допускаются. <…>. Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), средневековые замки и крепости», — указано в нормативном акте.
Также в документе сказано, что нестандартные торговые объекты нельзя обклеивать тонированной пленкой. Помимо этого, запрещено использовать фотопечать, непрозрачность которой превышает 50%.
В администрацию Нового Уренгоя был отправлен запрос. Но момент публикации материала ответ получен не был.
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