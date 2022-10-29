В Салехарде бизнесмены недовольны условиями новой площадки рынка

Предприниматели готовы продать товар и съехать (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) предприниматели жалуются на плохие условия новой площадки для торговли. Они продают товар и хотят съехать, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат законодательного собрания ЯНАО Максим Лазарев.

«Проблемы действительно есть. Со слов предпринимателей, в торговых точках, которые перевезли в последнюю очередь электричества не было две недели. Большинство предпринимателей недовольны предоставленными условиями, распродают товар и планируют съезжать. Искренне надеюсь на справедливое решение мэрии и оперативное устранение всех недочетов в короткие сроки», — сообщил Лазарев.

В администрацию Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Рынок в Салехарде закрыли ради строительства ТЦ. Предприниматели устроили митинг, а мэр города Алексей Титовский успокоил их, что цена на аренду земли, куда перевозят торговые павильоны, не будет подниматься.

Ранее URA.RU сообщало, что продавцы мерзнут на новой площадке для торговли. В администрации города ответили, что были проведены технические мероприятия для увеличения объемов подачи электроэнергии для нужд ритейл-парка «Славянский».