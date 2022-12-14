В Кургане женщине, приехавшей из ЛНР, предложили поселиться в доме престарелых

15 декабря 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Женщина из ЛНР пытается получить комнату в Кургане, пока ей предлагают только интернат (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Пенсионерке из ЛНР Галине Гарифуллиной, которая переехала в Курган, вместо жилья областные власти предложили дом престарелых. Об этом беженка рассказала в прямом эфире на странице депутата гордумы Кургана Якова Сидорова во «ВКонтакте». «[На обращение в правительство Курганской области о предоставлении жилья] из соцзащиты пришли специалисты, опросили меня. Я им очень благодарна. Эти документы они куда-то направляли, где можно поставить на очередь. Но они не знают, к какой категории меня причислить. Хотят всей душой мне помочь, но не получается. Они как вариант сказали, можно в дом-интернат какой-то, в Лесники или Далматово. Я, конечно, рассматриваю и это предложение, потому что деваться некуда. Но я еще не готова туда», — рассказала Гарифуллина. Депутат Сидоров также получил ответ от властей Кургана по обращению о предоставлении жилья для женщины. В ответе говорится, что жилье в Кургане предоставляется в порядке очередности, для постановки в очередь требуется собрать пакет документов. «Это ответ, которым мы — а мне стыдно, как депутату Курганской городской думы — Галину отправляем в никуда. Я своими глазами видел не менее 10 комнат в Кургане, которые являются маневренным фондом и предоставляются в случае, если жилье гражданина пострадало», — сказал Сидоров. Депутат заявил, что поможет Галине составить обращение к президенту РФ, а также к уполномоченному по правам человека. Он отметил, что граждане, выехавшие с территорий боевых действий самостоятельно, оказались неучтенными и не получили сертификатов на жилье. По словам Галины, за время пребывания в Кургане ей предоставили один продуктовый набор и пенсию — 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из ЛНР попросила курганского депутата помочь с жильем. Галина Гарифуллина приехала в Курган из города Кременная (ЛНР) по приглашению подруги 10 октября. Ее дом в ЛНР разрушен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерке из ЛНР Галине Гарифуллиной, которая переехала в Курган, вместо жилья областные власти предложили дом престарелых. Об этом беженка рассказала в прямом эфире на странице депутата гордумы Кургана Якова Сидорова во «ВКонтакте». «[На обращение в правительство Курганской области о предоставлении жилья] из соцзащиты пришли специалисты, опросили меня. Я им очень благодарна. Эти документы они куда-то направляли, где можно поставить на очередь. Но они не знают, к какой категории меня причислить. Хотят всей душой мне помочь, но не получается. Они как вариант сказали, можно в дом-интернат какой-то, в Лесники или Далматово. Я, конечно, рассматриваю и это предложение, потому что деваться некуда. Но я еще не готова туда», — рассказала Гарифуллина. Депутат Сидоров также получил ответ от властей Кургана по обращению о предоставлении жилья для женщины. В ответе говорится, что жилье в Кургане предоставляется в порядке очередности, для постановки в очередь требуется собрать пакет документов. «Это ответ, которым мы — а мне стыдно, как депутату Курганской городской думы — Галину отправляем в никуда. Я своими глазами видел не менее 10 комнат в Кургане, которые являются маневренным фондом и предоставляются в случае, если жилье гражданина пострадало», — сказал Сидоров. Депутат заявил, что поможет Галине составить обращение к президенту РФ, а также к уполномоченному по правам человека. Он отметил, что граждане, выехавшие с территорий боевых действий самостоятельно, оказались неучтенными и не получили сертификатов на жилье. По словам Галины, за время пребывания в Кургане ей предоставили один продуктовый набор и пенсию — 12 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из ЛНР попросила курганского депутата помочь с жильем. Галина Гарифуллина приехала в Курган из города Кременная (ЛНР) по приглашению подруги 10 октября. Ее дом в ЛНР разрушен.