14 декабря 2022

Шадринцы возмущены, что из-за реагентов в городе стало грязно

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые жители региона считают, что зимой грязь появляется из-за реагентов Фото:

Жители Шадринска и одноименного муниципального округа в Курганской области жалуются, что обработка дорог реагентами делает населенные пункты грязнее. Об этом местный житель написал на портале «Обратись».

«В городе Шадринске и районе дороги засыпают солью и реагентами. <…> По факту наблюдаем очень большое количество обращений от населения, что ездить невозможно, кругом грязь, реагентами все засыпают, а не чистят снег», — написал обратившийся.

Сотрудники администрации Шадринска ответили горожанину, что в городе регулярно убирают снег и его постоянно вывозят. В первую очередь убирают снег на улицах с автобусным движением, въездах в город и транзитных улицах. «Обработка дорог противогололедной смесью — обязательная мера, вызванная рядом правил по содержанию дорог и требованиями ГИБДД», — добавили представители мэрии.

Ранее жители региона жаловались, что из-за реагентов их машины быстрее гниют, а грязь от реагентов на лобовом стекле трудно очистить. В ответ на это сотрудники мэрии Кургана заявили, что дороги нужно обрабатывать противогололедными материалами для безопасности и эти вещества не вредят машинам.

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Жители Шадринска и одноименного муниципального округа в Курганской области жалуются, что обработка дорог реагентами делает населенные пункты грязнее. Об этом местный житель написал на портале «Обратись». «В городе Шадринске и районе дороги засыпают солью и реагентами. <…> По факту наблюдаем очень большое количество обращений от населения, что ездить невозможно, кругом грязь, реагентами все засыпают, а не чистят снег», — написал обратившийся. Сотрудники администрации Шадринска ответили горожанину, что в городе регулярно убирают снег и его постоянно вывозят. В первую очередь убирают снег на улицах с автобусным движением, въездах в город и транзитных улицах. «Обработка дорог противогололедной смесью — обязательная мера, вызванная рядом правил по содержанию дорог и требованиями ГИБДД», — добавили представители мэрии. Ранее жители региона жаловались, что из-за реагентов их машины быстрее гниют, а грязь от реагентов на лобовом стекле трудно очистить. В ответ на это сотрудники мэрии Кургана заявили, что дороги нужно обрабатывать противогололедными материалами для безопасности и эти вещества не вредят машинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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