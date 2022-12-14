Шадринцы возмущены, что из-за реагентов в городе стало грязно

15 декабря 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Некоторые жители региона считают, что зимой грязь появляется из-за реагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Шадринска и одноименного муниципального округа в Курганской области жалуются, что обработка дорог реагентами делает населенные пункты грязнее. Об этом местный житель написал на портале «Обратись». «В городе Шадринске и районе дороги засыпают солью и реагентами. <…> По факту наблюдаем очень большое количество обращений от населения, что ездить невозможно, кругом грязь, реагентами все засыпают, а не чистят снег», — написал обратившийся. Сотрудники администрации Шадринска ответили горожанину, что в городе регулярно убирают снег и его постоянно вывозят. В первую очередь убирают снег на улицах с автобусным движением, въездах в город и транзитных улицах. «Обработка дорог противогололедной смесью — обязательная мера, вызванная рядом правил по содержанию дорог и требованиями ГИБДД», — добавили представители мэрии. Ранее жители региона жаловались, что из-за реагентов их машины быстрее гниют, а грязь от реагентов на лобовом стекле трудно очистить. В ответ на это сотрудники мэрии Кургана заявили, что дороги нужно обрабатывать противогололедными материалами для безопасности и эти вещества не вредят машинам.

Жители Шадринска и одноименного муниципального округа в Курганской области жалуются, что обработка дорог реагентами делает населенные пункты грязнее. Об этом местный житель написал на портале «Обратись». «В городе Шадринске и районе дороги засыпают солью и реагентами. <…> По факту наблюдаем очень большое количество обращений от населения, что ездить невозможно, кругом грязь, реагентами все засыпают, а не чистят снег», — написал обратившийся. Сотрудники администрации Шадринска ответили горожанину, что в городе регулярно убирают снег и его постоянно вывозят. В первую очередь убирают снег на улицах с автобусным движением, въездах в город и транзитных улицах. «Обработка дорог противогололедной смесью — обязательная мера, вызванная рядом правил по содержанию дорог и требованиями ГИБДД», — добавили представители мэрии. Ранее жители региона жаловались, что из-за реагентов их машины быстрее гниют, а грязь от реагентов на лобовом стекле трудно очистить. В ответ на это сотрудники мэрии Кургана заявили, что дороги нужно обрабатывать противогололедными материалами для безопасности и эти вещества не вредят машинам.