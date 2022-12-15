Минобороны Украины: ВСУ не остановят наступление зимой

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У украинской армии есть запасы зимнего снаряжения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия не планирует останавливать наступление из-за начала зимы. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ответ на вопрос журналиста американского журнала Newsweek.

«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. У нас есть запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — цитирует Newsweek Резникова.

По его словам, скорость наступления ВСУ зависит от поставок западного вооружения. Издание отмечает, что у украинской армии ограничены запасы боеприпасов для ПВО.

По мнению американской разведки, в ближайшие месяцы темпы боевых действий на Украине снизятся. Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что обострение конфликта будет весной, передает «Национальная служба новостей». В НАТО считают, что Россия будет использовать зиму в качестве оружия на Украине. У российской армии будет преимущество зимой из-за наличия гусеничных танков, сообщил URA.RU военнослужащий с позывным Татарин.

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Украинская армия не планирует останавливать наступление из-за начала зимы. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ответ на вопрос журналиста американского журнала Newsweek. «Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. У нас есть запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — цитирует Newsweek Резникова. По его словам, скорость наступления ВСУ зависит от поставок западного вооружения. Издание отмечает, что у украинской армии ограничены запасы боеприпасов для ПВО. По мнению американской разведки, в ближайшие месяцы темпы боевых действий на Украине снизятся. Генсек НАТО Йенс Столтенберг опасается, что обострение конфликта будет весной, передает «Национальная служба новостей». В НАТО считают, что Россия будет использовать зиму в качестве оружия на Украине. У российской армии будет преимущество зимой из-за наличия гусеничных танков, сообщил URA.RU военнослужащий с позывным Татарин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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