НАТО нашла новое оружие Путина, которое поможет РФ на спецоперации

Столтенберг: Путин пытается использовать зиму как оружие на Украине
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В НАТО считают, что погода может помочь российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин хочет использовать погоду в качестве оружия на Украине. Об этом сообщили в НАТО.

«Нам нужно поддержать Украину. Мы видим, что президент Путин пытается использовать зиму как орудие в этом конфликте», — приводятся слова Столтенберга в аккаунте НАТО в соцсети Twitter.

Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Украину ждет опасная зима, сообщает RT. Глава организации Ханс Клюге отмечал, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов. В Пентагоне также считают, что Украину ждет суровая зима из-за арсенала вооружения российской армии, передает телеканал 360. У военных РФ будет преимущество зимой из-за гусеничных танков, сказал URA.RU военнослужащий с позывным Татарин.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин хочет использовать погоду в качестве оружия на Украине. Об этом сообщили в НАТО. «Нам нужно поддержать Украину. Мы видим, что президент Путин пытается использовать зиму как орудие в этом конфликте», — приводятся слова Столтенберга в аккаунте НАТО в соцсети Twitter. Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Украину ждет опасная зима, сообщает RT. Глава организации Ханс Клюге отмечал, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов. В Пентагоне также считают, что Украину ждет суровая зима из-за арсенала вооружения российской армии, передает телеканал 360. У военных РФ будет преимущество зимой из-за гусеничных танков, сказал URA.RU военнослужащий с позывным Татарин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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