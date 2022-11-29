НАТО нашла новое оружие Путина, которое поможет РФ на спецоперации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин хочет использовать погоду в качестве оружия на Украине. Об этом сообщили в НАТО.
«Нам нужно поддержать Украину. Мы видим, что президент Путин пытается использовать зиму как орудие в этом конфликте», — приводятся слова Столтенберга в аккаунте НАТО в соцсети Twitter.
Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Украину ждет опасная зима, сообщает RT. Глава организации Ханс Клюге отмечал, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов. В Пентагоне также считают, что Украину ждет суровая зима из-за арсенала вооружения российской армии, передает телеканал 360. У военных РФ будет преимущество зимой из-за гусеничных танков, сказал URA.RU военнослужащий с позывным Татарин.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин хочет использовать погоду в качестве оружия на Украине. Об этом сообщили в НАТО. «Нам нужно поддержать Украину. Мы видим, что президент Путин пытается использовать зиму как орудие в этом конфликте», — приводятся слова Столтенберга в аккаунте НАТО в соцсети Twitter. Ранее в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Украину ждет опасная зима, сообщает RT. Глава организации Ханс Клюге отмечал, что миллионы украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов. В Пентагоне также считают, что Украину ждет суровая зима из-за арсенала вооружения российской армии, передает телеканал 360. У военных РФ будет преимущество зимой из-за гусеничных танков, сказал URA.RU военнослужащий с позывным Татарин.