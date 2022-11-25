Российский боец назвал главное преимущество ВС РФ зимой

Российский боец: ВС РФ эффективнее ВСУ зимой из-за гусеничных танков

25 ноября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ имеет превосходство зимой над ВСУ, заявил военнослужащий Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженный Силы (ВС) РФ имеют приоритет в зимнее время года перед Вооруженными Силами Украины (ВСУ) благодаря гусеницам у танков. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий с позывным Татарин. «Зимой особенную роль играет сцепление гусениц танков. На танках у ВС РФ проходимость выше из-за более широких гусениц и большей мощности двигателя, что намного эффективнее чем у ВСУ», — сказал военнослужащий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что главное преимущество России перед Украиной в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Также глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что зима станет испытанием для Украины, сообщает RT.

Вооруженный Силы (ВС) РФ имеют приоритет в зимнее время года перед Вооруженными Силами Украины (ВСУ) благодаря гусеницам у танков. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий с позывным Татарин. «Зимой особенную роль играет сцепление гусениц танков. На танках у ВС РФ проходимость выше из-за более широких гусениц и большей мощности двигателя, что намного эффективнее чем у ВСУ», — сказал военнослужащий. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и их националистов. Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что главное преимущество России перед Украиной в холодное время года — топливо, тепло и электричество. Также глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что зима станет испытанием для Украины, сообщает RT.