В Сургуте чиновники и депутаты поспорили из-за стоимости недвижимости в центре города

15 декабря 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Мэрия продает недвижимость в центре города по 27 тысяч за квадратный метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации и депутатский корпус Сургута (ХМАО) не могут договориться, по какой цене продавать муниципальное имущество в центре города. Речь идет о подвальном помещении в доме на улице Республики, 70. Народные избранники не согласились с данными оценочной экспертизы, проведенной мэрией, и считают, что цена должна быть выше. Об этом они заявили во время думского комитета по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Оценка имущества в данном случае ведет к тому, что доходы бюджета будут значительно снижены. Мы сегодня говорим о реализации муниципального имущества менее 30 тысяч рублей за квадратный метр. При стоимости продаж в городе мы прекрасно понимаем, что она абсолютно не такая», — заявила депутат Татьяна Калиниченко. Депутаты предложили администрации города заложить в бюджет средства для проверки проведенной оценочной экспертизы, что вызвало критику со стороны представителей мэрии. «Если вы утверждаете, что оценка сделана неправильно или не приведена к рыночной, тогда на это должно быть соответствующее заключение или альтернативные расчеты. Оценка предоставлялась в полном объеме в думу. А сейчас говорить, что она некорректная и не соответствует рыночной, я бы не стал», — заявил заместитель главы Сургута Виталий Шаров. Ему возразил депутат Владимир Болотов, сообщив о том, что рыночный порог цен на коммерческую недвижимость в городе выше почти в два раза. «Вы сейчас нас подталкиваете к тому, что нельзя говорить нам свое мнение о рыночной стоимости, не подтверждая его цифрами. Если мы докажем, что цена не соответствует рыночной, то встанет конкретный вопрос: кто виноват? Мы пытаемся вас убедить, что по 27 тысяч рублей за квадратный метр коммерческую недвижимость в центре города купить нельзя. Цены начинаются от 50 тысяч рублей», — заявил Болотов. В администрации города журналисту URA.RU сообщили, что причиной критики депутатского корпуса послужило решение проводить «экспертизу экспертизы». Ее сделали по всем правилам и нормам, чего не отрицают и сами депутаты. «Предложение… достаточно дискуссионное. Получится ли выделить на это дополнительные средства из бюджета и будет ли результат такой „ревизии“ правомерным — это требует дополнительной проработки. Но, следуя логике, что оценку можно отменять, если она по каким-то причинам не устраивает, сомнению можно подвергнуть любую экспертизу, в том числе и ту, что проводится повторно. Применимость этого подхода вызывает вопросы», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте депутат раскритиковал мэрию за продажу активов по низкой цене. Он заявил, что проще подарить часть муниципального имущества в компании «Новые технологии в строительстве», чем продавать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители администрации и депутатский корпус Сургута (ХМАО) не могут договориться, по какой цене продавать муниципальное имущество в центре города. Речь идет о подвальном помещении в доме на улице Республики, 70. Народные избранники не согласились с данными оценочной экспертизы, проведенной мэрией, и считают, что цена должна быть выше. Об этом они заявили во время думского комитета по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Оценка имущества в данном случае ведет к тому, что доходы бюджета будут значительно снижены. Мы сегодня говорим о реализации муниципального имущества менее 30 тысяч рублей за квадратный метр. При стоимости продаж в городе мы прекрасно понимаем, что она абсолютно не такая», — заявила депутат Татьяна Калиниченко. Депутаты предложили администрации города заложить в бюджет средства для проверки проведенной оценочной экспертизы, что вызвало критику со стороны представителей мэрии. «Если вы утверждаете, что оценка сделана неправильно или не приведена к рыночной, тогда на это должно быть соответствующее заключение или альтернативные расчеты. Оценка предоставлялась в полном объеме в думу. А сейчас говорить, что она некорректная и не соответствует рыночной, я бы не стал», — заявил заместитель главы Сургута Виталий Шаров. Ему возразил депутат Владимир Болотов, сообщив о том, что рыночный порог цен на коммерческую недвижимость в городе выше почти в два раза. «Вы сейчас нас подталкиваете к тому, что нельзя говорить нам свое мнение о рыночной стоимости, не подтверждая его цифрами. Если мы докажем, что цена не соответствует рыночной, то встанет конкретный вопрос: кто виноват? Мы пытаемся вас убедить, что по 27 тысяч рублей за квадратный метр коммерческую недвижимость в центре города купить нельзя. Цены начинаются от 50 тысяч рублей», — заявил Болотов. В администрации города журналисту URA.RU сообщили, что причиной критики депутатского корпуса послужило решение проводить «экспертизу экспертизы». Ее сделали по всем правилам и нормам, чего не отрицают и сами депутаты. «Предложение… достаточно дискуссионное. Получится ли выделить на это дополнительные средства из бюджета и будет ли результат такой „ревизии“ правомерным — это требует дополнительной проработки. Но, следуя логике, что оценку можно отменять, если она по каким-то причинам не устраивает, сомнению можно подвергнуть любую экспертизу, в том числе и ту, что проводится повторно. Применимость этого подхода вызывает вопросы», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте депутат раскритиковал мэрию за продажу активов по низкой цене. Он заявил, что проще подарить часть муниципального имущества в компании «Новые технологии в строительстве», чем продавать.