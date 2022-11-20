В Сургуте депутат раскритиковал мэрию за продажу активов по низкой цене

В Сургуте депутат Болотов раскритиковал мэрию из-за продажи строительной компании по низкой цене

21 ноября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Болотов сравнил продажу с подарком Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал мэрию из-за продажи половины акций компании «Новые технологии в строительстве», принадлежащих городу, по низкой цене. Об этом он заявил в ходе заседания постоянного комитета думы города по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Я просто в замешательстве. Не знаю, как это вообще комментировать. Предлагаю просто подарить. Примерно такой же экономический эффект будет. Там два гектара земли с подведенными коммуникациями. Дальше я воздерживаюсь от каких-либо комментариев», — резюмировал Болотов. Администрация города предложила продать половину акций компании «Новые технологии в строительстве», где находится завод по производству бетонных блоков, пенопласта и металлоконструкций. По заверениям сотрудников администрации, часть объектов уже пришли в негодность и не представляют большой ценности. «На сегодняшний день в оценочную стоимость у нас вошли нежилое помещение 1700 метров квадратных, жилое помещение 21 тысяча метров квадратных, автодорога и стоимость земельного участка. Данные объекты недвижимости приведены к рыночной стоимости 62 миллиона рублей. С учетом их физического состояния применены определенные коэффициенты. Таким образом, у нас рыночная стоимость объекта составила 25 миллионов рублей», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Сургута обрушился с критикой на чиновников из-за дорог. Депутату не понравилось, что сотрудники мэрии к началу строительного сезона не заключили необходимые контракты на ремонт дорог в городе.

В Сургуте (ХМАО) депутат городской думы Владимир Болотов раскритиковал мэрию из-за продажи половины акций компании «Новые технологии в строительстве», принадлежащих городу, по низкой цене. Об этом он заявил в ходе заседания постоянного комитета думы города по бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Я просто в замешательстве. Не знаю, как это вообще комментировать. Предлагаю просто подарить. Примерно такой же экономический эффект будет. Там два гектара земли с подведенными коммуникациями. Дальше я воздерживаюсь от каких-либо комментариев», — резюмировал Болотов. Администрация города предложила продать половину акций компании «Новые технологии в строительстве», где находится завод по производству бетонных блоков, пенопласта и металлоконструкций. По заверениям сотрудников администрации, часть объектов уже пришли в негодность и не представляют большой ценности. «На сегодняшний день в оценочную стоимость у нас вошли нежилое помещение 1700 метров квадратных, жилое помещение 21 тысяча метров квадратных, автодорога и стоимость земельного участка. Данные объекты недвижимости приведены к рыночной стоимости 62 миллиона рублей. С учетом их физического состояния применены определенные коэффициенты. Таким образом, у нас рыночная стоимость объекта составила 25 миллионов рублей», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из Сургута обрушился с критикой на чиновников из-за дорог. Депутату не понравилось, что сотрудники мэрии к началу строительного сезона не заключили необходимые контракты на ремонт дорог в городе.