Путин предложил продавать нефть Западу на электронных площадках

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Россия может создать электронные площадки по продаже энергоресурсов в ближайшие месяцы, заявил президент Фото:
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Создать электронные площадки по торговле российскими энергетическими ресурсами при необходимости можно в течение трех месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать в ближайшие три месяца», — заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Создать электронные площадки по торговле российскими энергетическими ресурсами при необходимости можно в течение трех месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать в ближайшие три месяца», — заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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