Путин предложил продавать нефть Западу на электронных площадках

Россия может создать электронные площадки по продаже энергоресурсов в ближайшие месяцы, заявил президент
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Создать электронные площадки по торговле российскими энергетическими ресурсами при необходимости можно в течение трех месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать в ближайшие три месяца», — заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.