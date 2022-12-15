Путин предложил продавать нефть Западу на электронных площадках 15 декабря 2022 в 17:40 Размер текста - 17 + Россия может создать электронные площадки по продаже энергоресурсов в ближайшие месяцы, заявил президент Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Создать электронные площадки по торговле российскими энергетическими ресурсами при необходимости можно в течение трех месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать в ближайшие три месяца», — заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Создать электронные площадки по торговле российскими энергетическими ресурсами при необходимости можно в течение трех месяцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Электронные площадки по торговле российскими энергоресурсами для Запада можно создать в ближайшие три месяца», — заявил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям