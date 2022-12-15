Польша и Литва нашли способ усилить санкции против РФ

Польша и Литва предложили продлевать санкции против РФ каждый год

16 декабря 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

В четверг представители стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша и Литва выступили с предложением продлевать санкции Европейского союза против России раз в год, а не каждые шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по завершении заседания Европейского совета. «Польша и Литва предложили, чтобы санкции в отношении России рассматривались в годовом цикле, то есть не нужно было возвращаться к санкциям каждые шесть месяцев, а только раз в год. Конечно, это является усилением санкций. На очередном евросовете вернемся к этому и решим, согласны ли мы на это», — сказал Моравецкий, слова которого приводит РИА Новости. Ранее Литва и Польша заблокировали новые антироссийские ограничения Евросоюза, другие страны Балтии поддержали эту позицию. Однако в четверг, 15 декабря, представители стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против РФ. Санкционный список расширен на 200 граждан России и продукцию двойного назначения. Окончательное, техническое оформление пакета, как ожидается, будет завершено в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном издании союза, после чего они вступят в силу.

Польша и Литва выступили с предложением продлевать санкции Европейского союза против России раз в год, а не каждые шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по завершении заседания Европейского совета. «Польша и Литва предложили, чтобы санкции в отношении России рассматривались в годовом цикле, то есть не нужно было возвращаться к санкциям каждые шесть месяцев, а только раз в год. Конечно, это является усилением санкций. На очередном евросовете вернемся к этому и решим, согласны ли мы на это», — сказал Моравецкий, слова которого приводит РИА Новости. Ранее Литва и Польша заблокировали новые антироссийские ограничения Евросоюза, другие страны Балтии поддержали эту позицию. Однако в четверг, 15 декабря, представители стран ЕС согласовали девятый пакет санкций против РФ. Санкционный список расширен на 200 граждан России и продукцию двойного назначения. Окончательное, техническое оформление пакета, как ожидается, будет завершено в пятницу, затем санкции должны опубликовать в официальном издании союза, после чего они вступят в силу.