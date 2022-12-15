Польша и страны Балтии заблокировали девятый пакет санкций против РФ

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Страны Евросоюза не договорились о санкциях против РФ Фото:
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Литва и Польша заблокировали новые антироссийские ограничения Евросоюза, другие страны Балтии поддержали эту позицию. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет Европы. Эту позицию поддерживают и другие страны Балтии», — сказал Ландсбергис журналистам. Информацию передает балтийская газета Baltic News Network.

Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций, члены ЕС обсуждают девятый пакет. Ранее против антироссийских санкций выступала Венгрия, что уже приводило к расколу в ЕС. Также в Евросоюзе обеспокоены отказом Турции присоединиться к санкциям, сообщает Life. Планируется ограничить доступ России к беспилотникам и отключить от эфира четыре канала. В МИД РФ пообещали немедленно ответить на новые ограничения, передает сайт MK.RU.

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Литва и Польша заблокировали новые антироссийские ограничения Евросоюза, другие страны Балтии поддержали эту позицию. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет Европы. Эту позицию поддерживают и другие страны Балтии», — сказал Ландсбергис журналистам. Информацию передает балтийская газета Baltic News Network. Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций, члены ЕС обсуждают девятый пакет. Ранее против антироссийских санкций выступала Венгрия, что уже приводило к расколу в ЕС. Также в Евросоюзе обеспокоены отказом Турции присоединиться к санкциям, сообщает Life. Планируется ограничить доступ России к беспилотникам и отключить от эфира четыре канала. В МИД РФ пообещали немедленно ответить на новые ограничения, передает сайт MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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