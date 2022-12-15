Губернатор ХМАО награждена золотым знаком

Комарова является вице-президентом ФШР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова награждена Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (далее ФШР). Об этом говорится на официальном сайте организации.

«Наблюдательный Совет ФШР принял решение наградить почетным „Золотым знаком ФШР“ губернатора ХМАО — Югры, вице-президента ФШР Наталью Владимировну Комарову», — говорится в новости. Данное решение было принято на заочном заседании организации. Основным пунктом повестки было внесение в избирательный бюллетень кандидатов на пост президента ФШР. Это гроссмейстер Сергей Карякин и действующий глава — Андрей Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что гроссмейстер и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный шахматный турнир в Пойковском (ХМАО). Карпов провел пресс-конференцию, где рассказал об организации турнира и о развитии шахматного спорта в округе.