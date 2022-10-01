Экс-чемпион мира по шахматам посетил международный турнир в ХМАО. Фото

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный турнир в Пойковском (ХМАО)

02 октября 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Анатолий Карпов посетил международный турнир по шахматам в Пойковском Фото: Илья Московец © URA.RU Гроссмейстер и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный шахматный турнир в Пойковском (ХМАО). Он сделал первый ход в пятом туре турнира, сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко в своем telegram-канале. «Сегодня в Пойковском настоящий праздник спорта. К нам приехал чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Нефтеюганского района Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич сделал первый ход в пятом туре [международного турнира по шахматам] и задал тон в паре Томашевский — Сулейманлы», — написала Бочко. Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова проводится в Пойковском с 2000 года. В этом году за звание чемпиона борются шахматисты из России, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Карпов провел пресс-конференцию, где рассказал об организации турнира и о развитии шахматного спорта в округе. Также он побывал в шахматной школе, где начался детский окружной шахматный турнир. Ранее URA.RU рассказало, что спортсменки из Югры выиграли чемпионат России по шахматам. Турнир прошел в Сочи. Анатолий Карпов открывает пятый тур международного шахматного турнира Фото: telegram-канал Аллы Бочко

Гроссмейстер и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный шахматный турнир в Пойковском (ХМАО). Он сделал первый ход в пятом туре турнира, сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко в своем telegram-канале. «Сегодня в Пойковском настоящий праздник спорта. К нам приехал чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Нефтеюганского района Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич сделал первый ход в пятом туре [международного турнира по шахматам] и задал тон в паре Томашевский — Сулейманлы», — написала Бочко. Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова проводится в Пойковском с 2000 года. В этом году за звание чемпиона борются шахматисты из России, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Карпов провел пресс-конференцию, где рассказал об организации турнира и о развитии шахматного спорта в округе. Также он побывал в шахматной школе, где начался детский окружной шахматный турнир. Ранее URA.RU рассказало, что спортсменки из Югры выиграли чемпионат России по шахматам. Турнир прошел в Сочи.