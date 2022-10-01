01 октября 2022
30 сентября 2022

Экс-чемпион мира по шахматам посетил международный турнир в ХМАО. Фото

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный турнир в Пойковском (ХМАО)
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, шахматы
Анатолий Карпов посетил международный турнир по шахматам в Пойковском Фото:

Гроссмейстер и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный шахматный турнир в Пойковском (ХМАО). Он сделал первый ход в пятом туре турнира, сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко в своем telegram-канале.

«Сегодня в Пойковском настоящий праздник спорта. К нам приехал чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Нефтеюганского района Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич сделал первый ход в пятом туре [международного турнира по шахматам] и задал тон в паре Томашевский — Сулейманлы», — написала Бочко.

Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова проводится в Пойковском с 2000 года. В этом году за звание чемпиона борются шахматисты из России, Армении, Азербайджана и Узбекистана.

Карпов провел пресс-конференцию, где рассказал об организации турнира и о развитии шахматного спорта в округе. Также он побывал в шахматной школе, где начался детский окружной шахматный турнир.

Ранее URA.RU рассказало, что спортсменки из Югры выиграли чемпионат России по шахматам. Турнир прошел в Сочи.

Анатолий Карпов открывает пятый тур международного шахматного турнира
Фото:

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Гроссмейстер и экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посетил международный шахматный турнир в Пойковском (ХМАО). Он сделал первый ход в пятом туре турнира, сообщила глава Нефтеюганского района Алла Бочко в своем telegram-канале. «Сегодня в Пойковском настоящий праздник спорта. К нам приехал чемпион мира по шахматам, почетный гражданин Нефтеюганского района Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич сделал первый ход в пятом туре [международного турнира по шахматам] и задал тон в паре Томашевский — Сулейманлы», — написала Бочко. Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова проводится в Пойковском с 2000 года. В этом году за звание чемпиона борются шахматисты из России, Армении, Азербайджана и Узбекистана. Карпов провел пресс-конференцию, где рассказал об организации турнира и о развитии шахматного спорта в округе. Также он побывал в шахматной школе, где начался детский окружной шахматный турнир. Ранее URA.RU рассказало, что спортсменки из Югры выиграли чемпионат России по шахматам. Турнир прошел в Сочи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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