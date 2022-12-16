Премьер Польши указал на «огромный бардак» в Европарламенте из-за коррупции

Премьер Польши Моравецкий обвинил Европарламент в коррупции
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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
Вокруг ЕП образовался большой скандал, отметил Матеуш Моравецкий Фото:

После скандала о коррупции Европарламент скомпрометировал себя. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, в парламенте сейчас «огромный бардак».

«Коррупционный скандал в Европарламенте — это большой, большой скандал. Те, кто пытается поучать некоторые страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство права, должны действительно бить себя в грудь, и прибраться в своем собственном дворе. Потому что оказалось, что там просто огромный бардак», — передает газета Interia слова Моравецкого. Он отметил, что после такого скандала Европарламент скомпрометировал себя.

По делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре были задержаны замглавы и экс-замглавы Европарламента, сообщает телеканал 360. Депутаты обвинялись в получении денег из Катара за обещание продвигать его интересы в Брюсселе. После этого Европарламент решил пересмотреть регламент отношений с третьими странами.

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После скандала о коррупции Европарламент скомпрометировал себя. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, в парламенте сейчас «огромный бардак». «Коррупционный скандал в Европарламенте — это большой, большой скандал. Те, кто пытается поучать некоторые страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство права, должны действительно бить себя в грудь, и прибраться в своем собственном дворе. Потому что оказалось, что там просто огромный бардак», — передает газета Interia слова Моравецкого. Он отметил, что после такого скандала Европарламент скомпрометировал себя. По делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре были задержаны замглавы и экс-замглавы Европарламента, сообщает телеканал 360. Депутаты обвинялись в получении денег из Катара за обещание продвигать его интересы в Брюсселе. После этого Европарламент решил пересмотреть регламент отношений с третьими странами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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