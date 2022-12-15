Полпред УрФО Владимир Якушев 16 декабря посетит новую детскую поликлинику в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев примет участие в открытии детской поликлиники в Кургане. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников.

«Владимир Якушев посетит Курган 16 декабря. Его ждут на открытии детской поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного», — сообщает источник из сферы политики. По словам другого инсайдера, Якушев также примет участие во вручении государственных наград. В пресс-службе Якушева на запрос URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию по факту его приезда. На момент публикации информация не поступила.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал открытие детской поликлиники на 16 декабря. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену, согласно госконтракту, объект планировалось сдать в III квартале 2022 года.

До этого URA.RU сообщало, что в свой последний визит 11 ноября Владимир Якушев совместно с делегацией во главе с зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым посетил в Кургане оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод». Руководство завода отчиталось о выполнении гособоронзаказа и показало, как проходит выпуск боевой техники.