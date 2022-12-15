15 декабря 2022

В Екатеринбурге начали массово проверять водителей

Силовики Екатеринбурга устроили массовые рейды на водителей-нарушителей ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гаи, водитель, автомобиль, гибдд, дпс, машина
Силовики выявляют злостных нарушителей ПДД на дорогах города Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга начали массово проверять водителей. Рейды силовиков продлятся с 16 по 18 декабря и будут направлены на пресечение грубых нарушений ПДД.

«С 16 по 18 декабря сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей. Они направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД», — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города.

К числу грубых нарушений ПДД силовики относят и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД напомнили, что опьянением считается выявление спирта в концентрации более 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

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Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга начали массово проверять водителей. Рейды силовиков продлятся с 16 по 18 декабря и будут направлены на пресечение грубых нарушений ПДД. «С 16 по 18 декабря сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей. Они направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД», — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города. К числу грубых нарушений ПДД силовики относят и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД напомнили, что опьянением считается выявление спирта в концентрации более 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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