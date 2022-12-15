В Екатеринбурге начали массово проверять водителей

Силовики Екатеринбурга устроили массовые рейды на водителей-нарушителей ПДД

16 декабря 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Силовики выявляют злостных нарушителей ПДД на дорогах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга начали массово проверять водителей. Рейды силовиков продлятся с 16 по 18 декабря и будут направлены на пресечение грубых нарушений ПДД. «С 16 по 18 декабря сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей. Они направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД», — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города. К числу грубых нарушений ПДД силовики относят и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД напомнили, что опьянением считается выявление спирта в концентрации более 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга начали массово проверять водителей. Рейды силовиков продлятся с 16 по 18 декабря и будут направлены на пресечение грубых нарушений ПДД. «С 16 по 18 декабря сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей. Они направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД», — сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции города. К числу грубых нарушений ПДД силовики относят и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД напомнили, что опьянением считается выявление спирта в концентрации более 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.