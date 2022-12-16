Центробанк не стал повышать ключевую ставку и оставил ее на прежнем уровне — 7,5%. Об этом сообщает Банк России.
«Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Отмечается, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.
В конце октября Центробанк впервые с марта принял решение не изменять ключевую ставку и оставил ее на прежнем уровне — 7,5% годовых. В Банке России тогда пояснили, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.
Ранее, в интервью российским СМИ, аналитики выступали с мнением, что Центробанк не повысит ключевую ставку и во второй раз, на заседании 16 декабря. По их мнению, на данный момент острой необходимости в этом нет, так как темпы инфляции остаются низкими.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Центробанк не стал повышать ключевую ставку и оставил ее на прежнем уровне — 7,5%. Об этом сообщает Банк России. «Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Отмечается, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным. В конце октября Центробанк впервые с марта принял решение не изменять ключевую ставку и оставил ее на прежнем уровне — 7,5% годовых. В Банке России тогда пояснили, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Ранее, в интервью российским СМИ, аналитики выступали с мнением, что Центробанк не повысит ключевую ставку и во второй раз, на заседании 16 декабря. По их мнению, на данный момент острой необходимости в этом нет, так как темпы инфляции остаются низкими.