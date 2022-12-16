Мобилизованные жители ЯНАО и Тюменской области прошли военную подготовку на полигоне ТВВИКУ
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные жители ЯНАО и Тюменской области завершили боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ и отправились к новому месту несения службы: рано утром 16 декабря на железнодорожный вокзал Тюмени пришли десятки провожающих. Официальная часть церемонии заняла несколько минут. Перед дальней дорогой военным разрешили посвятить больше времени общению с родными и близкими. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.
Эшелон с военнослужащими, призванными по частичной мобилизации из ЯНАО и Тюменской области, прибыл на железнодорожный вокзал строго по расписанию: в 7 часов 30 минут
Несмотря на морозную погоду, перрон тюменского ЖД-вокзала был заполнен людьми: военных ожидали десятки провожающих
«Долгие годы враг подкрадывался к нашей Родине. Наша армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас, дома. Вам выпало счастье находиться рядом с товарищами по оружию с одной большой Тюменской области. Берегите друг друга. Товарищеская дружба — это самое главное», — сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, зачитывая обращение главы региона Александра Моора к мобилизованным военнослужащим
Официальная часть церемонии заняла несколько минут. Сразу после ее завершения одни военнослужащие бросились в объятия родных и близких…
…, а другие — выстроились в очередь за горячим чаем. Его на тюменском ЖД-вокзале раздавали бесплатно
До отправления эшелона — 20 минут. Почти все люди на тюменском ЖД-вокзале разделились на небольшие группы. Военнослужащие общаются со своими семьями и много разговаривают с детьми
Разговоры периодически прерывают «Сестры милосердия»: они раздают военнослужащим иконки и молитвенники
До отправления остаются считаные минуты. По громкой связи диктор объявляет о начале погрузки в эшелон
Военные выстраиваются в очереди у вагонов…
… провожающие — замерли на перроне
Эшелон трогается. Мобилизованных тюменцев и ямальцев будут ждать дома
И военные пообещали обязательно вернуться…
…с победой
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