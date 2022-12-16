Мобилизованные жители ЯНАО и Тюменской области завершили боевую подготовку. Фоторепортаж

16 декабря 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мобилизованные жители ЯНАО и Тюменской области прошли военную подготовку на полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители ЯНАО и Тюменской области завершили боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ и отправились к новому месту несения службы: рано утром 16 декабря на железнодорожный вокзал Тюмени пришли десятки провожающих. Официальная часть церемонии заняла несколько минут. Перед дальней дорогой военным разрешили посвятить больше времени общению с родными и близкими. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU. Эшелон с военнослужащими, призванными по частичной мобилизации из ЯНАО и Тюменской области, прибыл на железнодорожный вокзал строго по расписанию: в 7 часов 30 минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несмотря на морозную погоду, перрон тюменского ЖД-вокзала был заполнен людьми: военных ожидали десятки провожающих Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Долгие годы враг подкрадывался к нашей Родине. Наша армия сражается на наших дальних западных рубежах, чтобы нам никогда не пришлось сражаться с врагом у нас, дома. Вам выпало счастье находиться рядом с товарищами по оружию с одной большой Тюменской области. Берегите друг друга. Товарищеская дружба — это самое главное», — сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский, зачитывая обращение главы региона Александра Моора к мобилизованным военнослужащим Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальная часть церемонии заняла несколько минут. Сразу после ее завершения одни военнослужащие бросились в объятия родных и близких… Фото: Денис Моргунов © URA.RU …, а другие — выстроились в очередь за горячим чаем. Его на тюменском ЖД-вокзале раздавали бесплатно Фото: Денис Моргунов © URA.RU До отправления эшелона — 20 минут. Почти все люди на тюменском ЖД-вокзале разделились на небольшие группы. Военнослужащие общаются со своими семьями и много разговаривают с детьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Разговоры периодически прерывают «Сестры милосердия»: они раздают военнослужащим иконки и молитвенники Фото: Денис Моргунов © URA.RU До отправления остаются считаные минуты. По громкой связи диктор объявляет о начале погрузки в эшелон Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военные выстраиваются в очереди у вагонов… Фото: Денис Моргунов © URA.RU … провожающие — замерли на перроне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эшелон трогается. Мобилизованных тюменцев и ямальцев будут ждать дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU И военные пообещали обязательно вернуться… Фото: Денис Моргунов © URA.RU …с победой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мобилизованные жители ЯНАО и Тюменской области завершили боевую подготовку на полигоне ТВВИКУ и отправились к новому месту несения службы: рано утром 16 декабря на железнодорожный вокзал Тюмени пришли десятки провожающих. Официальная часть церемонии заняла несколько минут. Перед дальней дорогой военным разрешили посвятить больше времени общению с родными и близкими. Подробнее об этом — в фотоподборке URA.RU.