15 декабря 2022

Команда главного парка Екатеринбурга займется развитием площадки на Уралмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов признался, что ему нравится, что происходит в парке Маяковского на сегодняшний день Фото:

Развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге займется команда парка Маяковского. Об этом глава города Алексей Орлов заявил во время брифинга по итогам 2022 года.

«Учитывая специфику этого парка — это в большей степени рекреация, спокойный отдых. Но хотелось бы видеть там больше предложений по активностям, аттракционы, поэтому было принято решение — территорию парка „Уралмаш“ мы передали в пользование парка Маяковского. Теперь это одно подразделение», — заявил глава города.

Мэр Екатеринбурга признался, что ему импонируют подходы в благоустройстве и развитии команды парка Маяковского. При этом Орлов подчеркнул, что поддержка главного парка города осуществляется не только из бюджета города, но и со стороны партеров. Подобный подход будет применяться и при развитии парка на Уралмаше.

Ранее стало известно, что четыре парка Екатеринбурга будут благоустроены в 2024 году. Среди них — парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса, а также парки в районе улиц Блюхера и Энгельса. В голосовании 2022 года между собой боролись летний парк «Уралмаш» и Преображенский парк в Академическом районе, но победил последний.

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Развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге займется команда парка Маяковского. Об этом глава города Алексей Орлов заявил во время брифинга по итогам 2022 года. «Учитывая специфику этого парка — это в большей степени рекреация, спокойный отдых. Но хотелось бы видеть там больше предложений по активностям, аттракционы, поэтому было принято решение — территорию парка „Уралмаш“ мы передали в пользование парка Маяковского. Теперь это одно подразделение», — заявил глава города. Мэр Екатеринбурга признался, что ему импонируют подходы в благоустройстве и развитии команды парка Маяковского. При этом Орлов подчеркнул, что поддержка главного парка города осуществляется не только из бюджета города, но и со стороны партеров. Подобный подход будет применяться и при развитии парка на Уралмаше. Ранее стало известно, что четыре парка Екатеринбурга будут благоустроены в 2024 году. Среди них — парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса, а также парки в районе улиц Блюхера и Энгельса. В голосовании 2022 года между собой боролись летний парк «Уралмаш» и Преображенский парк в Академическом районе, но победил последний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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