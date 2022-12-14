Четыре парка Екатеринбурга будут благоустроены в 2024 году

15 декабря 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Бубнова, принять участие в голосовании могут все желающие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в заявке на 2024 год от Екатеринбурга будут выдвинуты четыре парка. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов во время своего брифинга. По словам Бубнова, в список попали парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса, а также парки в районе улиц Блюхера и Энгельса. Участие в голосовании могут принять все неравнодушные жители города. В период с 15 декабря 2022 года по 16 января 2023 года им будет предложено либо выбрать среди вышеперечисленных объектов городской инфраструктуры, либо предложить свой вариант. В качестве платформы для голосования в этом году используется сайт министерства цифрового развития РФ. Для того чтобы проголосовать, жителям города нужно будет пройти процедуру авторизации через Госуслуги. Как писало URA.RU, в голосовании 2022 года, превратившемся в настоящую битву между Орджоникидзевским (летний парк «Уралмаш») и Академическим (вторая очередь Преображенского парка) районами, победил Академ, сумевший привлечь 120 тысяч голосов. Но вопрос о получении федеральных денег подвис — из-за бюрократической проволочки и ошибки авторов проекта.

В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в заявке на 2024 год от Екатеринбурга будут выдвинуты четыре парка. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов во время своего брифинга. По словам Бубнова, в список попали парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса, а также парки в районе улиц Блюхера и Энгельса. Участие в голосовании могут принять все неравнодушные жители города. В период с 15 декабря 2022 года по 16 января 2023 года им будет предложено либо выбрать среди вышеперечисленных объектов городской инфраструктуры, либо предложить свой вариант. В качестве платформы для голосования в этом году используется сайт министерства цифрового развития РФ. Для того чтобы проголосовать, жителям города нужно будет пройти процедуру авторизации через Госуслуги. Как писало URA.RU, в голосовании 2022 года, превратившемся в настоящую битву между Орджоникидзевским (летний парк «Уралмаш») и Академическим (вторая очередь Преображенского парка) районами, победил Академ, сумевший привлечь 120 тысяч голосов. Но вопрос о получении федеральных денег подвис — из-за бюрократической проволочки и ошибки авторов проекта.