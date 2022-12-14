14 декабря 2022

Четыре парка Екатеринбурга будут благоустроены в 2024 году

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Пресс-тур, посвященный уборке города Екатеринбурга , бубнов алексей
По словам Алексея Бубнова, принять участие в голосовании могут все желающие Фото:

В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в заявке на 2024 год от Екатеринбурга будут выдвинуты четыре парка. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов во время своего брифинга.

По словам Бубнова, в список попали парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса, а также парки в районе улиц Блюхера и Энгельса. Участие в голосовании могут принять все неравнодушные жители города. В период с 15 декабря 2022 года по 16 января 2023 года им будет предложено либо выбрать среди вышеперечисленных объектов городской инфраструктуры, либо предложить свой вариант.

В качестве платформы для голосования в этом году используется сайт министерства цифрового развития РФ. Для того чтобы проголосовать, жителям города нужно будет пройти процедуру авторизации через Госуслуги.

Как писало URA.RU, в голосовании 2022 года, превратившемся в настоящую битву между Орджоникидзевским (летний парк «Уралмаш») и Академическим (вторая очередь Преображенского парка) районами, победил Академ, сумевший привлечь 120 тысяч голосов. Но вопрос о получении федеральных денег подвис — из-за бюрократической проволочки и ошибки авторов проекта.

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В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в заявке на 2024 год от Екатеринбурга будут выдвинуты четыре парка. Об этом заявил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов во время своего брифинга. По словам Бубнова, в список попали парк 50-летия ВЛКСМ, парк Энгельса, а также парки в районе улиц Блюхера и Энгельса. Участие в голосовании могут принять все неравнодушные жители города. В период с 15 декабря 2022 года по 16 января 2023 года им будет предложено либо выбрать среди вышеперечисленных объектов городской инфраструктуры, либо предложить свой вариант. В качестве платформы для голосования в этом году используется сайт министерства цифрового развития РФ. Для того чтобы проголосовать, жителям города нужно будет пройти процедуру авторизации через Госуслуги. Как писало URA.RU, в голосовании 2022 года, превратившемся в настоящую битву между Орджоникидзевским (летний парк «Уралмаш») и Академическим (вторая очередь Преображенского парка) районами, победил Академ, сумевший привлечь 120 тысяч голосов. Но вопрос о получении федеральных денег подвис — из-за бюрократической проволочки и ошибки авторов проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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