15 декабря 2022

В Кургане отложили запланированное открытие новой поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки. Курган, детская поликлиника, заозерный
В 7-м микрорайоне Заозерного в Кургане перенесли открытие новой детской поликлиники Фото:

В Кургане отложили открытие новой детской поликлиники в Заозерном, ранее запланированное на 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с осмотра объекта.

«Запланированного на 16 декабря открытия поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного не будет. Сегодня проходит только осмотр», — передает журналист URA.RU. Когда будет официальное открытие объекта в правительстве области пока не сообщают.

Как сообщает корреспондент URA.RU, в осмотре объекта принимают участие глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина и первый заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко. Делегации покажут только 1 и 2 этажи здания.

До этого URA.RU писало, что открытие поликлиники было запланировано на 16 декабря. Строительством поликлиники занималась московская компания АО «Авиапромстрой». Изначально объект планировали сдать в третьем квартале 2022 года, однако работы затянулись. Всего новое медучреждение сможет принимать до 500 человек в день.

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В Кургане отложили открытие новой детской поликлиники в Заозерном, ранее запланированное на 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с осмотра объекта. «Запланированного на 16 декабря открытия поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного не будет. Сегодня проходит только осмотр», — передает журналист URA.RU. Когда будет официальное открытие объекта в правительстве области пока не сообщают. Как сообщает корреспондент URA.RU, в осмотре объекта принимают участие глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина и первый заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко. Делегации покажут только 1 и 2 этажи здания. До этого URA.RU писало, что открытие поликлиники было запланировано на 16 декабря. Строительством поликлиники занималась московская компания АО «Авиапромстрой». Изначально объект планировали сдать в третьем квартале 2022 года, однако работы затянулись. Всего новое медучреждение сможет принимать до 500 человек в день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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