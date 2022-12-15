В Кургане отложили запланированное открытие новой поликлиники

В 7-м микрорайоне Заозерного в Кургане перенесли открытие новой детской поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отложили открытие новой детской поликлиники в Заозерном, ранее запланированное на 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с осмотра объекта.

«Запланированного на 16 декабря открытия поликлиники в 7-м микрорайоне Заозерного не будет. Сегодня проходит только осмотр», — передает журналист URA.RU. Когда будет официальное открытие объекта в правительстве области пока не сообщают.

Как сообщает корреспондент URA.RU, в осмотре объекта принимают участие глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев, заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина и первый заместитель директора департамента здравоохранения Назар Шевченко. Делегации покажут только 1 и 2 этажи здания.

До этого URA.RU писало, что открытие поликлиники было запланировано на 16 декабря. Строительством поликлиники занималась московская компания АО «Авиапромстрой». Изначально объект планировали сдать в третьем квартале 2022 года, однако работы затянулись. Всего новое медучреждение сможет принимать до 500 человек в день.