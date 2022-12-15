Команда парка Маяковского раскрыла, как изменится площадка для отдыха на Уралмаше в Екатеринбурге

В парке на Уралмаше в Екатеринбурге появятся новые аттракционы и фудкорт

В парке «Уралмаш» также уберут аварийные деревья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, а также новое освещение и малые архитектурные формы. Об этом сообщила пресс-служба администрации парка Маяковского, которая ответственна за развитие данной площадки.

«Планируется обновить и доработать базовую инфраструктуру — освещение, скамейки, урны, туалеты. Необходимо привести в порядок и дорожки — сделать их пригодными для занятий спортом и бега, в зимний период организовать лыжню и каток с прокатом», — рассказали представители парка.

Также в парке «Уралмаш» планируется разместить фудкорт, аттракционы для детей и чаще проводить мероприятия для всей семьи. «Благоустройство будет сосредоточено вокруг его основной функции — прогулок и отдыха на природе. Деревья в парке требуют особого обследования специалистами, в планах — сохранить их по максимуму, убрав только аварийные», — заявили в администрации парка Маяковского.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге займется команда парка Маяковского. По словам мэра, на площадку Уралмаша необходимо вернуть активности и аттракционы, взяв за пример опыт площадки для отдыха Октябрьского района.