Алексей Текслер осмотрел уже построенные и строящиеся объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря посетил Миасс с рабочим визитом. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, глава региона прошел по всем значимым объектам города.

Поездка Текслера началась с заседания правления «Союза промышленников и предпринимателей». На нем глава области поднял вопросы импортозамещения и импортоопережения. По его словам, ключевой задачей для промышленников сейчас является сохранение рабочих кадров и помощь мобилизованных и их семей.

Сразу после заседания Текслер отправился инспектировать город. Он посетил строящийся скалодром на стадионе «Заря». Новый крытый «Центр скалолазания» будет состоять из трех блоков разной высоты и этажности. Каждый разместит в себе спортивный зал требуемой высоты. Завершить работы планируют в 2024 году.

Рядом со строящимся объектом внимание губернатора привлекла хоккейная коробка. Он пообщался с юными спортсменами, и пообещал им, что вскоре они смогут тренироваться в новом крытом стадионе. Его, по словам Текслера, в скором времени возведут на Машгородке.

Следующим этапом инспекции стал новый образовательный центр в микрорайоне М. Текслер пообщался со школьниками, узнал о их планах и дал несколько советов. Ребята ответили губернатору подарком: теперь помимо красного блокнота, у него появился синий, куда он будет записывать только хорошее.

Последним этапом инспекции стало троллейбусное депо города. Несмотря на темное время суток, губернатор оценил его состояние. Общественный транспорт в городе продолжает обновляться, и это не может не радовать.

Рабочая поездка Алексея Текслера началась с заседания правления «Союза промышленников и предпринимателей». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор побывал на стройке нового «Центра скалолазания» в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А также пообщался с юными хоккеистами школы олимпийского резерва «Вертикаль». Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следующим этапом инспекции стал новый образовательный центр в микрорайоне М Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер пообщался с ребятами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

И даже забил штрафной бросок в новом спортивном зале центра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Последним этапом проверки стало троллейбусное депо Миасса, которое приятно удивило главу регоина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU