15 декабря 2022

Челябинский губернатор проинспектировал значимые объекты Миасса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спп. Миасс
Алексей Текслер осмотрел уже построенные и строящиеся объекты Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря посетил Миасс с рабочим визитом. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, глава региона прошел по всем значимым объектам города.

Поездка Текслера началась с заседания правления «Союза промышленников и предпринимателей». На нем глава области поднял вопросы импортозамещения и импортоопережения. По его словам, ключевой задачей для промышленников сейчас является сохранение рабочих кадров и помощь мобилизованных и их семей.

Сразу после заседания Текслер отправился инспектировать город. Он посетил строящийся скалодром на стадионе «Заря». Новый крытый «Центр скалолазания» будет состоять из трех блоков разной высоты и этажности. Каждый разместит в себе спортивный зал требуемой высоты. Завершить работы планируют в 2024 году.

Рядом со строящимся объектом внимание губернатора привлекла хоккейная коробка. Он пообщался с юными спортсменами, и пообещал им, что вскоре они смогут тренироваться в новом крытом стадионе. Его, по словам Текслера, в скором времени возведут на Машгородке.

Следующим этапом инспекции стал новый образовательный центр в микрорайоне М. Текслер пообщался со школьниками, узнал о их планах и дал несколько советов. Ребята ответили губернатору подарком: теперь помимо красного блокнота, у него появился синий, куда он будет записывать только хорошее.

Последним этапом инспекции стало троллейбусное депо города. Несмотря на темное время суток, губернатор оценил его состояние. Общественный транспорт в городе продолжает обновляться, и это не может не радовать.

Спп. Миасс
Рабочая поездка Алексея Текслера началась с заседания правления «Союза промышленников и предпринимателей».
Фото:
Спп. Миасс
Губернатор побывал на стройке нового «Центра скалолазания» в Миассе
Фото:
Спп. Миасс
А также пообщался с юными хоккеистами школы олимпийского резерва «Вертикаль».
Фото:
Спп. Миасс
Следующим этапом инспекции стал новый образовательный центр в микрорайоне М
Фото:
Спп. Миасс
Алексей Текслер пообщался с ребятами
Фото:
Спп. Миасс
И даже забил штрафной бросок в новом спортивном зале центра
Фото:
Спп. Миасс
Последним этапом проверки стало троллейбусное депо Миасса, которое приятно удивило главу регоина
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 декабря посетил Миасс с рабочим визитом. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, глава региона прошел по всем значимым объектам города. Поездка Текслера началась с заседания правления «Союза промышленников и предпринимателей». На нем глава области поднял вопросы импортозамещения и импортоопережения. По его словам, ключевой задачей для промышленников сейчас является сохранение рабочих кадров и помощь мобилизованных и их семей. Сразу после заседания Текслер отправился инспектировать город. Он посетил строящийся скалодром на стадионе «Заря». Новый крытый «Центр скалолазания» будет состоять из трех блоков разной высоты и этажности. Каждый разместит в себе спортивный зал требуемой высоты. Завершить работы планируют в 2024 году. Рядом со строящимся объектом внимание губернатора привлекла хоккейная коробка. Он пообщался с юными спортсменами, и пообещал им, что вскоре они смогут тренироваться в новом крытом стадионе. Его, по словам Текслера, в скором времени возведут на Машгородке. Следующим этапом инспекции стал новый образовательный центр в микрорайоне М. Текслер пообщался со школьниками, узнал о их планах и дал несколько советов. Ребята ответили губернатору подарком: теперь помимо красного блокнота, у него появился синий, куда он будет записывать только хорошее. Последним этапом инспекции стало троллейбусное депо города. Несмотря на темное время суток, губернатор оценил его состояние. Общественный транспорт в городе продолжает обновляться, и это не может не радовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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