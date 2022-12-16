В США раскрыли, когда перестанут финансировать Украину

19FortyFive: американцы не поддержат Байдена при крахе военной помощи Украины

16 декабря 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Продолжающиеся боевые действия приведут к отказу США от поддержки Украины, сообщают западные СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжающиеся боевые действия на Украине без каких-либо перспектив на начало мирных переговоров могут заставить США прекратить оказывать военную и экономическую помощь украинской власти. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Американские законодатели могут отказаться поддерживать Украину, в случае продолжения боевых действий без намека на мирные переговоры», — говорится в материале издания . Отмечается, что если конфликт на Украине дополнительно затянется на 12 месяцев, то за этот период США будут вынуждены потратить более сотни млрд долларов помощи украинской армии. Столь затянутый конфликт может превратиться в красную черту, которую рядовые американцы будут не готовы переступить. Что касается администрации президента США Джо Байдена, то она не показывает готовность предоставить план на случай прекращения поддержки Украины в американском обществе. Ранее сообщалось, что страны Запада могут приступить к значительному увеличению военной помощи Украине для того, чтобы переломить ситуацию в конфликте. Депутат бундестага Роберт Фарле призвал правительство Германии прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями против жителей Украины, передает «Национальная служба новостей». Трудности стран НАТО с дефицитом оружия могут привести к отказу от поддержки украинской власти в самый критический момент, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжающиеся боевые действия на Украине без каких-либо перспектив на начало мирных переговоров могут заставить США прекратить оказывать военную и экономическую помощь украинской власти. Об этом сообщает издание 19FortyFive. «Американские законодатели могут отказаться поддерживать Украину, в случае продолжения боевых действий без намека на мирные переговоры», — говорится в материале издания. Отмечается, что если конфликт на Украине дополнительно затянется на 12 месяцев, то за этот период США будут вынуждены потратить более сотни млрд долларов помощи украинской армии. Столь затянутый конфликт может превратиться в красную черту, которую рядовые американцы будут не готовы переступить. Что касается администрации президента США Джо Байдена, то она не показывает готовность предоставить план на случай прекращения поддержки Украины в американском обществе. Ранее сообщалось, что страны Запада могут приступить к значительному увеличению военной помощи Украине для того, чтобы переломить ситуацию в конфликте. Депутат бундестага Роберт Фарле призвал правительство Германии прекратить поддерживать президента Украины Владимира Зеленского в связи с его военными преступлениями против жителей Украины, передает «Национальная служба новостей». Трудности стран НАТО с дефицитом оружия могут привести к отказу от поддержки украинской власти в самый критический момент, сообщает RT.