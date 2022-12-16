Терапевт Звонков призвал защищаться от гриппа, как от СПИДа

17 декабря 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

Маски, как и презервативы не дают100% гарантии защиты от болезней, сказал Андрей Звонков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Чтобы снизить риск заражения гриппом, необходимо использовать средства защиты по аналогии с презервативами, а именно, чтобы они полностью закрывали зону через которую передается инфекция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-терапевт Андрей Звонков. «Насчет масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, 100% гарантии нет, но все-таки предохраняет», — сказал Андрей Звонков. По его словам, стоит потерпеть дискомфорт от маски, чтобы защитить себя и окружающих. «Целый день носить презерватив тоже не комильфо, но если допустить, что невольно имеешь каждого встречного, уберечь себя от ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем — прим. URA.RU) лучшего способа нет», — заключил врач. В России произошла вспышка сразу нескольких штаммов гриппа. На данный момент их циркулирует два — H3N2, H1N1. По оценкам научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академика РАН Виталия Зверева, пик заболеваемости в стране ожидается в конце февраля. «Самый лучший вариант маски. И желательно иметь несколько штук, чтобы менять ежедневно», — отметил терапевт Скриншот: Aliexpress

Чтобы снизить риск заражения гриппом, необходимо использовать средства защиты по аналогии с презервативами, а именно, чтобы они полностью закрывали зону через которую передается инфекция. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-терапевт Андрей Звонков. «Насчет масок, это как с презервативами рекомендация. Если СПИДа не боитесь, можете не использовать. По сути, в людных местах мы имеем друг друга, даже не прикасаясь. А маска — это как презерватив, 100% гарантии нет, но все-таки предохраняет», — сказал Андрей Звонков. По его словам, стоит потерпеть дискомфорт от маски, чтобы защитить себя и окружающих. «Целый день носить презерватив тоже не комильфо, но если допустить, что невольно имеешь каждого встречного, уберечь себя от ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем — прим. URA.RU) лучшего способа нет», — заключил врач. В России произошла вспышка сразу нескольких штаммов гриппа. На данный момент их циркулирует два — H3N2, H1N1. По оценкам научного руководителя ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академика РАН Виталия Зверева, пик заболеваемости в стране ожидается в конце февраля.