Академик Зверев спрогнозировал пик заболеваемости гриппом

Академик Зверев: новый подъем заболеваемости гриппом будет в феврале

13 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

В конце февраля ожидается новый пик заболеваемости гриппом, считает Виталий Зверев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 Новый пик заболеваемости гриппом в России ожидается в конце февраля, в марте эпидемия сойдет на нет. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Она [эпидемия гриппа] идет, сейчас как раз подъем заболеваемости, как всегда это бывает к Новому году. В каникулы все упадет. А потом начнется второй подъем — где-нибудь в конце февраля. Закончится все в марте. Это обычный процесс. Мы просто забыли. Я всегда говорил, что коронавирус коронавирусом, но грипп никуда не денется, он будет, он не исчезнет», — подчеркнул Виталий Зверев. Академик РАН добавил, что маловероятно, что из-за гриппа в России будут вводиться ограничения, как при пандемии COVID-19. «При гриппе никогда серьезных ограничений не вводили. Я сомневаюсь, что будут приняты какие-то крутые меры, которые были во время коронавируса. Скорее всего никаких серьезных ограничений не будет», — заявил Зверев. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в Россию пришел «свиной грипп» (А (H1N1), который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Он в 2009—2010 году вызвал пандемию. Пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году.

Новый пик заболеваемости гриппом в России ожидается в конце февраля, в марте эпидемия сойдет на нет. Такой прогноз в беседе с URA.RU дал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Она [эпидемия гриппа] идет, сейчас как раз подъем заболеваемости, как всегда это бывает к Новому году. В каникулы все упадет. А потом начнется второй подъем — где-нибудь в конце февраля. Закончится все в марте. Это обычный процесс. Мы просто забыли. Я всегда говорил, что коронавирус коронавирусом, но грипп никуда не денется, он будет, он не исчезнет», — подчеркнул Виталий Зверев. Академик РАН добавил, что маловероятно, что из-за гриппа в России будут вводиться ограничения, как при пандемии COVID-19. «При гриппе никогда серьезных ограничений не вводили. Я сомневаюсь, что будут приняты какие-то крутые меры, которые были во время коронавируса. Скорее всего никаких серьезных ограничений не будет», — заявил Зверев. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в Россию пришел «свиной грипп» (А (H1N1), который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Он в 2009—2010 году вызвал пандемию. Пик заболеваемости гриппом ожидается к Новому году.