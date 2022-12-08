Академик Зверев предупредил об опасности переболеть разными штаммами гриппа за эпидемию

Те, кто не привился от гриппа, за сезон может несколько раз переболеть разными штаммами. На данный момент их циркулирует два — H3N2, H1N1 («свиной»), а также грипп В. Об этом в беседе с URA.RU рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.
«Сейчас циркулирует два вируса гриппа типа А — это H1N1, который называется „свиным“, и H3N2, плюс вирус гриппа В. Больше всего распространен, чуть ли не 80-90%, — штамм H3N2. Разницы в них особо никакой нет. Другое дело, что когда их циркулирует два, то можно во время эпидемии переболеть гриппом несколько раз. Это в том случае, если человек не привит. Просто в вакцину входит и один, и второй вариант гриппа», — объяснил Виталий Зверев.
По словам академика, кроме гриппа А и В, сейчас продолжают также циркулировать аденовирусы и респираторные инфекции. «Грипп А всегда был и остается в человеческой популяции. Просто при COVID-19 заболеваемость его была низкой, так как ограничительные меры против коронавируса, это маски, ограничения в передвижении и так далее, работают также и против всех других респираторных заболеваний. Сейчас грипп А просто занял свою нишу. И сейчас не только он циркулирует, но и аденовирус, и другие респираторные инфекции», — добавил Зверев.
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Те, кто не привился от гриппа, за сезон может несколько раз переболеть разными штаммами. На данный момент их циркулирует два — H3N2, H1N1 («свиной»), а также грипп В. Об этом в беседе с URA.RU рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. «Сейчас циркулирует два вируса гриппа типа А — это H1N1, который называется „свиным“, и H3N2, плюс вирус гриппа В. Больше всего распространен, чуть ли не 80-90%, — штамм H3N2. Разницы в них особо никакой нет. Другое дело, что когда их циркулирует два, то можно во время эпидемии переболеть гриппом несколько раз. Это в том случае, если человек не привит. Просто в вакцину входит и один, и второй вариант гриппа», — объяснил Виталий Зверев. По словам академика, кроме гриппа А и В, сейчас продолжают также циркулировать аденовирусы и респираторные инфекции. «Грипп А всегда был и остается в человеческой популяции. Просто при COVID-19 заболеваемость его была низкой, так как ограничительные меры против коронавируса, это маски, ограничения в передвижении и так далее, работают также и против всех других респираторных заболеваний. Сейчас грипп А просто занял свою нишу. И сейчас не только он циркулирует, но и аденовирус, и другие респираторные инфекции», — добавил Зверев. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный вред здоровью. В 2009—2010 году H1N1 вызвал пандемию. По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, вирус «свиного гриппа» способен подавлять выработку интерферона в инфицированной клетке. В итоге другие остаются незащищенными.