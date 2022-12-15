Власти ХМАО закупили новые аптечки для мобилизованных

В обновленный набор первой помощи входит 36 позиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти ХМАО начали выдавать мобилизованным в учебных центрах аптечки нового образца. Вице-губернатор Александр Тиртока рассказал корреспонденту URA.RU, что состав согласован с Министерством обороны и инструкторами с опытом.

«Мы закупили и уже начали выдавать новые аптечки в учебных центрах Центрального военного округа, где проходят переподготовку югорчане. Новый комплект сформирован в соответствии с пожеланиями мобилизованных, согласован с Министерством обороны и инструкторами, работавшими в полевых условиях», — сообщил Тиртока.

По словам вице-губернатора, первый упрощенный набор выдавался мобилизованным в учебных центрах вместе с рюкзаками. В аптечке нового образца 36 позиций. «Среди них жгуты, турникеты — в общем, больше специализированных средств для оказания первой помощи в полевых условиях», — уточнил Тиртока.

Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул высоко оценил уровень подготовки в учебных центрах. Об этом Крецул рассказал во время онлайн-трансляции в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Россия проводит специальную военную операцию на территори Украины с 24 февраля.