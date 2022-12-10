Мобилизованный блогер из ХМАО похвалил качество подготовки в учебном центре

10 декабря 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Мобилизованному югорчанину Алексею Крецулу нравится качество подготовки в учебном центре Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул удовлетворен качеством боевой подготовки, которую он получает в одном из воинских гарнизонов Свердловской области. Об этом он рассказал во время онлайн-трансляции в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Нам очень сильно повезло с командованием, конкретно нашему подразделению. У нас очень здравые командиры. Люди с мозгами, которые понимают, что они делают, зачем это делают. Комбат у нас, вообще, боевой офицер. Мужик прям огонь. Во многом благодаря командованию нашего батальона мы получаем неплохую подготовку. Нас реально готовят, знания появляются», — рассказал Крецул. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму. «Выносливость не та, физические силы не те. Основная нагрузка на организм, когда серьезные марш-броски с тактическими занятиями. Когда много приседаешь, ползешь, бежишь, тащишь кого-то, потом это все совмещается. Ты постоянно в таком ощущении, что сейчас вырубит. Ну, добегаешь и все нормально», — поделился блогер. Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованные югорчане получили зарплату. Крецул отметил, что она оказалась даже выше 195 тысяч рублей, которые были обещаны рядовому составу. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул удовлетворен качеством боевой подготовки, которую он получает в одном из воинских гарнизонов Свердловской области. Об этом он рассказал во время онлайн-трансляции в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Нам очень сильно повезло с командованием, конкретно нашему подразделению. У нас очень здравые командиры. Люди с мозгами, которые понимают, что они делают, зачем это делают. Комбат у нас, вообще, боевой офицер. Мужик прям огонь. Во многом благодаря командованию нашего батальона мы получаем неплохую подготовку. Нас реально готовят, знания появляются», — рассказал Крецул. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму. «Выносливость не та, физические силы не те. Основная нагрузка на организм, когда серьезные марш-броски с тактическими занятиями. Когда много приседаешь, ползешь, бежишь, тащишь кого-то, потом это все совмещается. Ты постоянно в таком ощущении, что сейчас вырубит. Ну, добегаешь и все нормально», — поделился блогер. Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованные югорчане получили зарплату. Крецул отметил, что она оказалась даже выше 195 тысяч рублей, которые были обещаны рядовому составу. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.