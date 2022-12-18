В пермском филиале МРСК сменилось руководство. Инсайд URA.RU подтвердился

19 декабря 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

Вячеслав Костецкий назначен новым диретором Пермэнерго Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новым директором филиала «Пермэнерго», входящего в структуру «МРСК Урала» («Россети Урала») назначен Вячеслав Костецкий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Совет директоров „Россети Урал“ согласовал Вячеслава Костецкого на должность заместителя генерального директора — директора филиала „Россети Урал“-„Пермэнерго“. Он приступил к работе в должности директора 17 декабря», — сообщили в компании. Источник URA.RU в политэлитах считает, что это назначение осложнит отношения между властями и МРСК. По мнению собеседника агентства, коммуникации не будет совсем, данное кадровое решение не было согласовано с властями региона. По словам собеседника агентства, Пермэнерго в рамках МРСК является филиалом-донором: он приносит около 2 млрд прибыли в год, тогда как филиал в Екатеринбурге — в раз меньше. С учетом этого источник URA.RU отмечает, что было бы неплохо как-то взаимодействовать с краем и властями. Прежним директором «Пермэнерго» был Эдуард Илларионов, он возглавлял пермский филиал МРСК с 2019 года, в середине декабря срок его контракта истек. Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти блокировали назначение Костецкого на должность руководителя пермского филиала, по информации источника агентства, у силовиков были к нему претензии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новым директором филиала «Пермэнерго», входящего в структуру «МРСК Урала» («Россети Урала») назначен Вячеслав Костецкий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Совет директоров „Россети Урал“ согласовал Вячеслава Костецкого на должность заместителя генерального директора — директора филиала „Россети Урал“-„Пермэнерго“. Он приступил к работе в должности директора 17 декабря», — сообщили в компании. Источник URA.RU в политэлитах считает, что это назначение осложнит отношения между властями и МРСК. По мнению собеседника агентства, коммуникации не будет совсем, данное кадровое решение не было согласовано с властями региона. По словам собеседника агентства, Пермэнерго в рамках МРСК является филиалом-донором: он приносит около 2 млрд прибыли в год, тогда как филиал в Екатеринбурге — в раз меньше. С учетом этого источник URA.RU отмечает, что было бы неплохо как-то взаимодействовать с краем и властями. Прежним директором «Пермэнерго» был Эдуард Илларионов, он возглавлял пермский филиал МРСК с 2019 года, в середине декабря срок его контракта истек. Ранее URA.RU сообщало, что краевые власти блокировали назначение Костецкого на должность руководителя пермского филиала, по информации источника агентства, у силовиков были к нему претензии.