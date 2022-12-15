15 декабря 2022

Взорвавшийся в Сургуте самогонный аппарат разрушил балкон квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире произошло обрушение балкона Фото:

В результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона. Об этом URA.RU узнало из официального telegram-канала мэра Сургута Андрея Филатова и городских соцсетей.

«На проспекте Ленина, 38 на балконе 9-го этажа произошел хлопок. Выбиты оконные рамы. Идет обследование строительных конструкций. Возгорания не зафиксировано.Пострадал один человек — собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки. Легкая степень. В данный момент пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата.», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. А также сотрудники администрации. Предпринимаются все необходимые меры реагирования.

Ранее URA.RU сообщало о взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске. В результате ЧП произошло обрушение одного из подъездов, погибло 10 человек.

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В результате взрыва самогонного аппарата в Сургуте одна из квартир в доме на проспекте Ленина оказалась деформирована, обрушилась часть балкона. Об этом URA.RU узнало из официального telegram-канала мэра Сургута Андрея Филатова и городских соцсетей. «На проспекте Ленина, 38 на балконе 9-го этажа произошел хлопок. Выбиты оконные рамы. Идет обследование строительных конструкций. Возгорания не зафиксировано.Пострадал один человек — собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки. Легкая степень. В данный момент пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата.», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы. А также сотрудники администрации. Предпринимаются все необходимые меры реагирования. Ранее URA.RU сообщало о взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске. В результате ЧП произошло обрушение одного из подъездов, погибло 10 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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