Корреспондент URA.RU показал последствия самых мощных обстрелов Донецка. Видео

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
ВСУ обстреляли центр Донецка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина обстреляла центр Донецка из СРЗО «Град». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Центр Донецка подвергся массированному обстрелу из СРЗО „Град“. Жертвами стали 11 мирных жителей, среди них есть ребенок», — передал корреспондент URA.RU.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России.

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Украина обстреляла центр Донецка из СРЗО «Град». Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Центр Донецка подвергся массированному обстрелу из СРЗО „Град“. Жертвами стали 11 мирных жителей, среди них есть ребенок», — передал корреспондент URA.RU. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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