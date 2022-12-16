ВСУ обстреляли центр Донецка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина обстреляла центр Донецка из СРЗО «Град». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Центр Донецка подвергся массированному обстрелу из СРЗО „Град“. Жертвами стали 11 мирных жителей, среди них есть ребенок», — передал корреспондент URA.RU.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали спонсировать Украину оружием. Позже американская газета The Washington Post опубликовала материал, в которой есть призывы к президенту США Джо Байдена разрешить Киеву бить по каждому сантиметру России.
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