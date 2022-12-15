Глава Донецка заявил о сильнейшем за восемь лет обстреле ВСУ

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Обстрел был произведен из реактивных установок залпового огня «Град», заявил Кулемзин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли самый сильный массированный удар по центру Донецка с 2014 года. Об этом заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 „Град“», — написал чиновник в своем telegram-канале. Он уточнил, что под обстрел украинцев попал квадрат пересечения проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная и район Крытого Рынка.

Ранее Кулемзин уже сообщал об обстреле центра города украинскими военными. ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Ворошиловскому району, сообщает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли самый сильный массированный удар по центру Донецка с 2014 года. Об этом заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 „Град“», — написал чиновник в своем telegram-канале. Он уточнил, что под обстрел украинцев попал квадрат пересечения проспекта Б. Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная и район Крытого Рынка. Ранее Кулемзин уже сообщал об обстреле центра города украинскими военными. ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Ворошиловскому району, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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