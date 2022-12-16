В Кушве (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество и внутренняя обшивка в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 12 человек, в том числе один ребенок», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Пожар произошел в 14 часов 16 декабря на улице Луначарского. На месте происшествия работали 10 человек и три пожарные машины, спасателям удалось ликвидировать огонь за час.
Ранее URA.RU сообщало, что в Серове загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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В Кушве (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество и внутренняя обшивка в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 12 человек, в том числе один ребенок», — сообщают в пресс-службе ведомства. Пожар произошел в 14 часов 16 декабря на улице Луначарского. На месте происшествия работали 10 человек и три пожарные машины, спасателям удалось ликвидировать огонь за час. Ранее URA.RU сообщало, что в Серове загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей.