Свердловские пожарные спасли ребенка из горящей многоэтажки. Фото

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Пожарные на вызове Курган, огонь, пожарная лестница
Пожарные эвакуировали свердловчан по лестнице (архивное фото) Фото:

В Кушве (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество и внутренняя обшивка в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 12 человек, в том числе один ребенок», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в 14 часов 16 декабря на улице Луначарского. На месте происшествия работали 10 человек и три пожарные машины, спасателям удалось ликвидировать огонь за час.

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей.

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В Кушве (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество и внутренняя обшивка в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 12 человек, в том числе один ребенок», — сообщают в пресс-службе ведомства. Пожар произошел в 14 часов 16 декабря на улице Луначарского. На месте происшествия работали 10 человек и три пожарные машины, спасателям удалось ликвидировать огонь за час. Ранее URA.RU сообщало, что в Серове загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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