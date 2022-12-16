Пожарные эвакуировали свердловчан по лестнице (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 15 квадратных метров сгорело домашнее имущество и внутренняя обшивка в квартире. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены 12 человек, в том числе один ребенок», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в 14 часов 16 декабря на улице Луначарского. На месте происшествия работали 10 человек и три пожарные машины, спасателям удалось ликвидировать огонь за час.

Ранее URA.RU сообщало, что в Серове загорелся мусор в многоэтажном здании. К прибытию спасателей из дома эвакуировались 30 человек, в том числе двое детей.