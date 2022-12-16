Арестович признал нехватку ПВО на Украине для отражения всех ударов РФ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) для отражения атак не хватает средств противовоздушной обороны. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«Мы вынуждены маневрировать средствами ПВО, угадывать направление, куда полетят ракеты, встречать их заранее. Прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности», — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ).
Ранее URA.RU сообщало, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в разных регионах страны. Позднее информацию о взрывах подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба.
Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Вооруженным силам Украины (ВСУ) для отражения атак не хватает средств противовоздушной обороны. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. «Мы вынуждены маневрировать средствами ПВО, угадывать направление, куда полетят ракеты, встречать их заранее. Прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности», — сообщил Алексей Арестович в эфире Фейгин Live (автор Марк Фейгин признан СМИ-иноагентом на территории РФ). Ранее URA.RU сообщало, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. А украинские telegram-каналы сообщали о взрывах в разных регионах страны. Позднее информацию о взрывах подтвердил глава военной администрации региона Алексей Кулеба. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.