Зеленский признался, что его призывают к переговорам с РФ

17 декабря 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Украинского лидера пытаются подтолкнуть к переговорам с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента Украины Владимира Зеленского призывают сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу. «Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров, однако я не вижу предмета для разговора», — заявил Зеленский в интервью телеканалу LCI . Кроме того, он посчитал бесполезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, это не приведет к каким-либо результатам. Ранее Зеленский заявил, что возврат границ на момент начала спецоперации не приведет к прекращению конфликта на Украине, слова украинского лидера передает Телеканал 360. Он счел недавнее предложение госсекретаря США Энтони Блинкена об урегулировании конфликта по образцу 23 февраля неприемлемым. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. С ее начала государства провели ряд переговоров, однако они не оказались успешны. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров заявляли, что переговорный процесс был нарушен нежеланием Киева искать мирные пути урегулирования.

Президента Украины Владимира Зеленского призывают сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу. «Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров, однако я не вижу предмета для разговора», — заявил Зеленский в интервью телеканалу LCI. Кроме того, он посчитал бесполезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, это не приведет к каким-либо результатам. Ранее Зеленский заявил, что возврат границ на момент начала спецоперации не приведет к прекращению конфликта на Украине, слова украинского лидера передает Телеканал 360. Он счел недавнее предложение госсекретаря США Энтони Блинкена об урегулировании конфликта по образцу 23 февраля неприемлемым. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. С ее начала государства провели ряд переговоров, однако они не оказались успешны. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров заявляли, что переговорный процесс был нарушен нежеланием Киева искать мирные пути урегулирования.