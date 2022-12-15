Глава офиса Зеленского посмеялся над идеей переговоров РФ и Украины

15 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак заявил о необходимости признания суверенитета Украины Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Призывы западных политиков усадить Украину и Россию за стол переговоров — «смешные». Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно», — написал Ермак в своей статье для журнала Economist . По его мнению, любая попытка переговоров в настоящее время может быть использована Россией в качестве «передышки» в спецоперации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на Украине. С ее начала страны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Политолог Владимир Брутер в интервью URA.RU отмечал, что переговоры РФ и Украины могут пройти только при участии США и в случае, если Россия проявит инициативу. По его словам, Россия должна отказаться от гарантий безопасности ради диалога.

Призывы западных политиков усадить Украину и Россию за стол переговоров — «смешные». Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно», — написал Ермак в своей статье для журнала Economist. По его мнению, любая попытка переговоров в настоящее время может быть использована Россией в качестве «передышки» в спецоперации. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на Украине. С ее начала страны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отмечали, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Политолог Владимир Брутер в интервью URA.RU отмечал, что переговоры РФ и Украины могут пройти только при участии США и в случае, если Россия проявит инициативу. По его словам, Россия должна отказаться от гарантий безопасности ради диалога.