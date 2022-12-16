16 декабря 2022

Курганцев предупредили о резком потеплении. Скрин

В Курганской области потеплеет до +2 градусов в начале рабочей недели с 19 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхнеборовское кладбище. Тюмень, снег, рябина, зима, погода
Синоптики рассказали, что в регион придет тепло Фото:

В начале следующей недели в Курганскую область придет тепло. Столбик термометра 19 декабря пересечет нулевую отметку. Эти данные опубликованы на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Прогноз погоды по Курганской области, 19.12.2022. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем: от -3 до +2 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки», — указано в опубликованном прогнозе.

URA.RU сообщало ранее, что в Зауралье 15 и 16 декабря сохранится холодная погода. Синоптики прогнозировали, что на территории региона будет облачно, преимущественно без осадков.

Синоптики прогнозируют потепление на территории Курганской области

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В начале следующей недели в Курганскую область придет тепло. Столбик термометра 19 декабря пересечет нулевую отметку. Эти данные опубликованы на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области, 19.12.2022. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем: от -3 до +2 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки», — указано в опубликованном прогнозе. URA.RU сообщало ранее, что в Зауралье 15 и 16 декабря сохранится холодная погода. Синоптики прогнозировали, что на территории региона будет облачно, преимущественно без осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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