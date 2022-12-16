Курганцев предупредили о резком потеплении. Скрин

В Курганской области потеплеет до +2 градусов в начале рабочей недели с 19 декабря

17 декабря 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

Синоптики рассказали, что в регион придет тепло Фото: Денис Моргунов © URA.RU В начале следующей недели в Курганскую область придет тепло. Столбик термометра 19 декабря пересечет нулевую отметку. Эти данные опубликованы на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области, 19.12.2022. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем: от -3 до +2 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки», — указано в опубликованном прогнозе. URA.RU сообщало ранее, что в Зауралье 15 и 16 декабря сохранится холодная погода. Синоптики прогнозировали, что на территории региона будет облачно, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют потепление на территории Курганской области Скрин: сайт Курганского ЦГМС

В начале следующей недели в Курганскую область придет тепло. Столбик термометра 19 декабря пересечет нулевую отметку. Эти данные опубликованы на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Прогноз погоды по Курганской области, 19.12.2022. Температура воздуха ночью: от -4 до -9 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем: от -3 до +2 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки», — указано в опубликованном прогнозе. URA.RU сообщало ранее, что в Зауралье 15 и 16 декабря сохранится холодная погода. Синоптики прогнозировали, что на территории региона будет облачно, преимущественно без осадков.