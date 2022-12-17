Life: США потратили миллионы долларов, пытаясь научить кошек шпионить за россиянами

17 декабря 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

ЦРУ хотело использовать кошек для шпионажа, сообщает издание Фото: Размик Закарян © URA.RU В 1960-х годах в США проводились исследования, в ходе которых ЦРУ (Центральное разведывательное управление) пыталось научить кошек следить за жителями СССР. На эти исследования было потрачено 140 миллионов по современному курсу. Об этом сообщают российские СМИ. «ЦРУ попыталось поставить на службу шпионажу за СССР обычных кошек. Всего на программу обучения кошек было выделено 20 миллионов долларов — по тем временам деньги просто огромные. Сейчас эта сумма равнялась бы примерно 140 миллионам», — пишет издание Life . По словам журналистов, идея заключалась в том, чтобы вживить в ухо кошки микрофон, а сам передатчик сигнала закрепить чуть ниже шеи. Все части устройства располагались в теле животных. После начала эксперимента было много смертей со стороны кошек. Те из них, кто выжил, не поддавались дрессировке и испытывали постоянное чувство голода. Позже одну кошку решили выпустить в парке для теста. Когда кошку высадили из темного фургона, ее ослепил свет солнца. Вместо парка она метнулась через дорогу. В этот момент ее сбил таксист. После этого программу решили закрыть.

В 1960-х годах в США проводились исследования, в ходе которых ЦРУ (Центральное разведывательное управление) пыталось научить кошек следить за жителями СССР. На эти исследования было потрачено 140 миллионов по современному курсу. Об этом сообщают российские СМИ. «ЦРУ попыталось поставить на службу шпионажу за СССР обычных кошек. Всего на программу обучения кошек было выделено 20 миллионов долларов — по тем временам деньги просто огромные. Сейчас эта сумма равнялась бы примерно 140 миллионам», — пишет издание Life. По словам журналистов, идея заключалась в том, чтобы вживить в ухо кошки микрофон, а сам передатчик сигнала закрепить чуть ниже шеи. Все части устройства располагались в теле животных. После начала эксперимента было много смертей со стороны кошек. Те из них, кто выжил, не поддавались дрессировке и испытывали постоянное чувство голода. Позже одну кошку решили выпустить в парке для теста. Когда кошку высадили из темного фургона, ее ослепил свет солнца. Вместо парка она метнулась через дорогу. В этот момент ее сбил таксист. После этого программу решили закрыть.