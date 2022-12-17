Курганцев предупредили о ледяном дожде и резком перепаде температур

В Курганскую область 19 декабря придут ледяные дожди и мокрый снег

18 декабря 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

Жителей Зауралья предупредили о непогоде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Погода в Зауралье начнет портится в начале следующей недели. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «На 19 декабря прогнозируются смешанные осадки в виде дождя, ледяного дождя и мокрого снега. Наиболее интенсивные осадки будут на западе и северо-западе региона. Возможно образование ледяной корки на дорогах и предметах, гололедица. Максимальные порывы ветра до 13 м/сек. Температура от +1 до -1 градусов», — пишет синоптик в своей группе в соцсети «ВКонтакте». С 20 декабря на территории начнется похолодание. Илья Винштейн отмечает, что ночью 21 декабря температура понизится до -25 градусов. 23 декабря вновь ожидается кратковременное потепление до 0. Следующее похолодание будет уже после 27 декабря. О том, что холодный период в Курганской области сменится на относительно теплый, URA.RU писало ранее. В Курганском ЦГМС сообщали, что столбик термометра 19 декабря пересечет нулевую отметку.

Погода в Зауралье начнет портится в начале следующей недели. Об этом рассказал курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. «На 19 декабря прогнозируются смешанные осадки в виде дождя, ледяного дождя и мокрого снега. Наиболее интенсивные осадки будут на западе и северо-западе региона. Возможно образование ледяной корки на дорогах и предметах, гололедица. Максимальные порывы ветра до 13 м/сек. Температура от +1 до -1 градусов», — пишет синоптик в своей группе в соцсети «ВКонтакте». С 20 декабря на территории начнется похолодание. Илья Винштейн отмечает, что ночью 21 декабря температура понизится до -25 градусов. 23 декабря вновь ожидается кратковременное потепление до 0. Следующее похолодание будет уже после 27 декабря. О том, что холодный период в Курганской области сменится на относительно теплый, URA.RU писало ранее. В Курганском ЦГМС сообщали, что столбик термометра 19 декабря пересечет нулевую отметку.