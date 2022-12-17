Школьница из Перми придумала, как помочь детям определиться с будущей профессией

Пермская школьница предложила создать в РДДМ проекты по профориентации

18 декабря 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

В будущем школьница хочет стать наставником или куратором в РДДМ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьница из Соликамска (Пермский край) Дарья Красноперова придумала способ, который поможет детям определиться с будущей профессией. Об этом она рассказала на I съезде Российского движения детей и молодежи (РДДМ), который проходит в Москве. «В нашем небольшом городе я смогла найти единомышленников, и мы создали трудовой отряд подростков. Я стала его командиром. Хотелось бы, чтобы в Российском движении детей и молодежи для трудовых отрядов подростков были проекты, связанные с профориентацией, и программы, позволяющие получить свой первый трудовой опыт», — рассказала Красноперова. Также школьница отметила, что подростки готовы трудиться и зарабатывать деньги на свои нужды. «Мы готовы развивать это направление, чтобы эта возможность появилась у ребят во всех регионах. В будущем я хочу принимать непосредственное участие в региональном отделении РДДМ в роли наставника или куратора», — отмечает она.

Школьница из Соликамска (Пермский край) Дарья Красноперова придумала способ, который поможет детям определиться с будущей профессией. Об этом она рассказала на I съезде Российского движения детей и молодежи (РДДМ), который проходит в Москве. «В нашем небольшом городе я смогла найти единомышленников, и мы создали трудовой отряд подростков. Я стала его командиром. Хотелось бы, чтобы в Российском движении детей и молодежи для трудовых отрядов подростков были проекты, связанные с профориентацией, и программы, позволяющие получить свой первый трудовой опыт», — рассказала Красноперова. Также школьница отметила, что подростки готовы трудиться и зарабатывать деньги на свои нужды. «Мы готовы развивать это направление, чтобы эта возможность появилась у ребят во всех регионах. В будущем я хочу принимать непосредственное участие в региональном отделении РДДМ в роли наставника или куратора», — отмечает она.