Жители Киева смогут зажечь новогоднюю елку, только крутя педали велосипеда. Видео

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Власти Киева придумали такой способ зажечь елку для экономии электричества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно только раскручивая педали. Видео из соцсетей опубликовано в telegram-канале URA.RU.

«Зажечь елку можно только одним способом — крутить педали», — говорится в сообщении. Такой способ власти украинской столицы придумали для экономии электроэнергии.

Ранее Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. Из-за этого абоненты в девяти областях Незалежной остались света. Позже в The New York Times написали, что киевские власти намереваются эвакуировать три миллиона граждан для полного отключения энергии в городе.

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На одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно только раскручивая педали. Видео из соцсетей опубликовано в telegram-канале URA.RU. «Зажечь елку можно только одним способом — крутить педали», — говорится в сообщении. Такой способ власти украинской столицы придумали для экономии электроэнергии. Ранее Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. Из-за этого абоненты в девяти областях Незалежной остались света. Позже в The New York Times написали, что киевские власти намереваются эвакуировать три миллиона граждан для полного отключения энергии в городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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