Власти Киева придумали такой способ зажечь елку для экономии электричества
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно только раскручивая педали. Видео из соцсетей опубликовано в telegram-канале URA.RU.
«Зажечь елку можно только одним способом — крутить педали», — говорится в сообщении. Такой способ власти украинской столицы придумали для экономии электроэнергии.
Ранее Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. Из-за этого абоненты в девяти областях Незалежной остались света. Позже в The New York Times написали, что киевские власти намереваются эвакуировать три миллиона граждан для полного отключения энергии в городе.
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