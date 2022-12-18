Жители Киева смогут зажечь новогоднюю елку, только крутя педали велосипеда. Видео

18 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Власти Киева придумали такой способ зажечь елку для экономии электричества Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно только раскручивая педали. Видео из соцсетей опубликовано в telegram-канале URA.RU. «Зажечь елку можно только одним способом — крутить педали», — говорится в сообщении. Такой способ власти украинской столицы придумали для экономии электроэнергии. Ранее Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. Из-за этого абоненты в девяти областях Незалежной остались света. Позже в The New York Times написали, что киевские власти намереваются эвакуировать три миллиона граждан для полного отключения энергии в городе.

На одном из железнодорожных вокзалов Киева установили елку, зажечь которую можно только раскручивая педали. Видео из соцсетей опубликовано в telegram-канале URA.RU. «Зажечь елку можно только одним способом — крутить педали», — говорится в сообщении. Такой способ власти украинской столицы придумали для экономии электроэнергии. Ранее Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв Крымского моста. Из-за этого абоненты в девяти областях Незалежной остались света. Позже в The New York Times написали, что киевские власти намереваются эвакуировать три миллиона граждан для полного отключения энергии в городе.