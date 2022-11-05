05 ноября 2022

NYT: Киев готовится к эвакуации трех миллионов горожан

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Повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины Фото:
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Власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе. Об этом сообщает The New York Times.

«Официальные лица Киеве, говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов оставшихся жителей города», — пишет издание. По информации The New York Times, такое решение украинские власти обсуждают на фоне критических разрушений 40% энергетической инфраструктуры страны. «Муниципальные рабочие строят 1000 укрытий для обогрева, которые можно использовать в качестве бункеров, в то время как инженеры пытаются починить разбомбленные электростанции без необходимого оборудования», — добавила газета.

Энергетические компании Украины до этого сообщали о веерных отключениях электроэнергии в регионах, чтобы предотвратить полный сбой сети. Так, ранее компания «Укрэнерго» предупреждала об отключении света в 11 регионах Украины, передает «Взгляд». Повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам, о которых сообщало Минобороны России.

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Власти Киева планируют эвакуировать три миллиона жителей, чтобы полностью отключить электроэнергию в городе. Об этом сообщает The New York Times. «Официальные лица Киеве, говорят, что они начали планировать некогда немыслимую возможность: полное отключение электроэнергии, которое потребует эвакуации примерно трех миллионов оставшихся жителей города», — пишет издание. По информации The New York Times, такое решение украинские власти обсуждают на фоне критических разрушений 40% энергетической инфраструктуры страны. «Муниципальные рабочие строят 1000 укрытий для обогрева, которые можно использовать в качестве бункеров, в то время как инженеры пытаются починить разбомбленные электростанции без необходимого оборудования», — добавила газета. Энергетические компании Украины до этого сообщали о веерных отключениях электроэнергии в регионах, чтобы предотвратить полный сбой сети. Так, ранее компания «Укрэнерго» предупреждала об отключении света в 11 регионах Украины, передает «Взгляд». Повреждения энергетической инфраструктуры на Украине связаны с ударами ВС РФ по ее объектам, о которых сообщало Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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