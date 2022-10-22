Девять областей Украины остались без электричества

23 октября 2022 в 02:26 Размер текста - 17 +

В девяти областях Украины примерно у 1,3 миллиона абонентов нет света Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас более 1,3 миллиона человек. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. На ситуацию в реальном времени на 19.00 — 1 361 308 абонентов без света», — сказал Тимошенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, ситуацию усложняют попадания в объекты энергообеспечения — подстанции, генерирующие объекты. Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов в Хмельницкой области без света остались 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188, в Волынской области — 102, в Черкасской — 242, в Ровенской — 174 790. В общей сложности электричество перестало поступать в дома 1,5 млн украинцев. Вооруженные силы РФ наносят по территории Украины массированные удары с целью лишения страны электроэнергии. Власти Киева сообщали о серьезных повреждениях порядка 40% энергетической инфраструктуры страны. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами российской армии являются демилитаризация и денацификация Украины.

Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас более 1,3 миллиона человек. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. На ситуацию в реальном времени на 19.00 — 1 361 308 абонентов без света», — сказал Тимошенко в эфире телеканала «Рада». По его словам, ситуацию усложняют попадания в объекты энергообеспечения — подстанции, генерирующие объекты. Ранее сообщалось, что в результате ракетных ударов в Хмельницкой области без света остались 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188, в Волынской области — 102, в Черкасской — 242, в Ровенской — 174 790. В общей сложности электричество перестало поступать в дома 1,5 млн украинцев. Вооруженные силы РФ наносят по территории Украины массированные удары с целью лишения страны электроэнергии. Власти Киева сообщали о серьезных повреждениях порядка 40% энергетической инфраструктуры страны. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами российской армии являются демилитаризация и денацификация Украины.