Рогозин предложил использовать мобилизованных и добровольцев СВО в новом формате

Рогозин: включение мобилизованных СВО в Добровольческие штурмовые дивизии повысит эффективность мобилизации

18 декабря 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин придумал, как улучшить эффективность мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованных и добровольцев необходимо включать в добровольческие штурмовые дивизии, которые будут созданы на основе показавших свою эффективность гвардий ДНР и ЛНР, и добровольческих батальонов. Это позволит повысить эффективность мобилизации. С таким предложением выступил руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Гвардии ДНР и ЛНР, и добровольческие батальоны не надо менять, переподчинять, либо трансформировать, их надо только укреплять, в том числе мобилизованными из других субъектов Российской Федерации», — написал Рогозин в своем telegram-канале . По его мнению, это позволит адаптировать свежие силы к особенностям нынешней военной кампании, что приведет к улучшению эффективности мобилизации и снижению потерь в рядах военнослужащих. Ранее глава группы военных советников напомнил, что в конфликте на Украине для России решается многое и призвал россиян записываться в ряды добровольцев, передает деловое издание «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Она направлена на защиту жителей Донбасса.

Мобилизованных и добровольцев необходимо включать в добровольческие штурмовые дивизии, которые будут созданы на основе показавших свою эффективность гвардий ДНР и ЛНР, и добровольческих батальонов. Это позволит повысить эффективность мобилизации. С таким предложением выступил руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Гвардии ДНР и ЛНР, и добровольческие батальоны не надо менять, переподчинять, либо трансформировать, их надо только укреплять, в том числе мобилизованными из других субъектов Российской Федерации», — написал Рогозин в своем telegram-канале. По его мнению, это позволит адаптировать свежие силы к особенностям нынешней военной кампании, что приведет к улучшению эффективности мобилизации и снижению потерь в рядах военнослужащих. Ранее глава группы военных советников напомнил, что в конфликте на Украине для России решается многое и призвал россиян записываться в ряды добровольцев, передает деловое издание «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Она направлена на защиту жителей Донбасса.