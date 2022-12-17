Представитель Кадырова отрицает чеченские связи скандального челябинского блогера. Видео

18 декабря 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Арби Яхъяев отрицает связь блогера Джавадова с Кадыровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев заявил, что блогер Альфред Джавадов никак не связан ни с чеченской диаспорой, ни с Кадыровым. Это заявление Яхъяев сделал в соцсети. «Я официально заявляю, что никакого отношения ни к чеченцам, ни к Чеченской Республике, ни тем более к команде Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова нет и не может быть. Он простой мошенник, который, прикрываясь благими целями, элементарно выбивает, вымогает деньги у предпринимателей», — говорит на видео Яхъяев. Также представитель Чеченской Республики прокомментировал обвинение сотрудников правоохранительных органов в якобы бездействии. Он отметил, что блогер ловко уходит от ответственности. «Мошенник подкован юридически грамотно, что ему помогает ловко лавировать на грани ответственности. Сотрудники, прибывшие на место происшествия, не имели оснований для его задержания. Считаю, что это элементарно неэтично писать такое про людей, которые каждый день рискуют своими жизнями и стоят на защите прав и свобод граждан», — добавил Яхъяев. В ноябре Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. Это не единственный инцидент с его участием в ресторанах Челябинска, на блогера подано уже несколько заявлений в полицию. В пабликах, где обсуждается личность блогера, Джавадов писал, что у него связи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и оскорблял представителей полиции. Вечером 17 декабря Джавадов был задержан. Ему вменяется хулиганство. Сейчас блогер находится в ИВС, 20 декабря будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев заявил, что блогер Альфред Джавадов никак не связан ни с чеченской диаспорой, ни с Кадыровым. Это заявление Яхъяев сделал в соцсети. «Я официально заявляю, что никакого отношения ни к чеченцам, ни к Чеченской Республике, ни тем более к команде Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова нет и не может быть. Он простой мошенник, который, прикрываясь благими целями, элементарно выбивает, вымогает деньги у предпринимателей», — говорит на видео Яхъяев. Также представитель Чеченской Республики прокомментировал обвинение сотрудников правоохранительных органов в якобы бездействии. Он отметил, что блогер ловко уходит от ответственности. «Мошенник подкован юридически грамотно, что ему помогает ловко лавировать на грани ответственности. Сотрудники, прибывшие на место происшествия, не имели оснований для его задержания. Считаю, что это элементарно неэтично писать такое про людей, которые каждый день рискуют своими жизнями и стоят на защите прав и свобод граждан», — добавил Яхъяев. В ноябре Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. Это не единственный инцидент с его участием в ресторанах Челябинска, на блогера подано уже несколько заявлений в полицию. В пабликах, где обсуждается личность блогера, Джавадов писал, что у него связи с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым и оскорблял представителей полиции. Вечером 17 декабря Джавадов был задержан. Ему вменяется хулиганство. Сейчас блогер находится в ИВС, 20 декабря будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.