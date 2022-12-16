Экс-участник «Дома-2» Альфред Джавадов задержан в Челябинске. Видео

17 декабря 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Задержанному вменяют хулиганство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская полиция задержала бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, на которого ранее жаловались рестораторы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на задержанного завели уголовное дело. «Он задержан и доставлен в Центральный районный отдел полиции города Челябинска. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство“)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там добавили, что ход дела держит на контроле руководство полицейского главка. Джавадов дает пояснения в отделении полиции. В ноябре Альфред Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. После этого он сам вызвал полицию. Блогера задержали на одной из его квартир в Челябинске Источник URA.RU

Челябинская полиция задержала бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, на которого ранее жаловались рестораторы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на задержанного завели уголовное дело. «Он задержан и доставлен в Центральный районный отдел полиции города Челябинска. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство“)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там добавили, что ход дела держит на контроле руководство полицейского главка. Джавадов дает пояснения в отделении полиции. В ноябре Альфред Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. После этого он сам вызвал полицию.