16 декабря 2022

Экс-участник «Дома-2» Альфред Джавадов задержан в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, клетка, конвой
Задержанному вменяют хулиганство Фото:

Челябинская полиция задержала бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, на которого ранее жаловались рестораторы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на задержанного завели уголовное дело.

«Он задержан и доставлен в Центральный районный отдел полиции города Челябинска. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство“)», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Там добавили, что ход дела держит на контроле руководство полицейского главка. Джавадов дает пояснения в отделении полиции.

В ноябре Альфред Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. После этого он сам вызвал полицию.

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Челябинская полиция задержала бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, на которого ранее жаловались рестораторы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на задержанного завели уголовное дело. «Он задержан и доставлен в Центральный районный отдел полиции города Челябинска. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство“)», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там добавили, что ход дела держит на контроле руководство полицейского главка. Джавадов дает пояснения в отделении полиции. В ноябре Альфред Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. После этого он сам вызвал полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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