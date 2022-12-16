Челябинская полиция задержала бывшего участника шоу «Дом-2» Альфреда Джавадова, на которого ранее жаловались рестораторы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на задержанного завели уголовное дело.
«Он задержан и доставлен в Центральный районный отдел полиции города Челябинска. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство“)», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Там добавили, что ход дела держит на контроле руководство полицейского главка. Джавадов дает пояснения в отделении полиции.
В ноябре Альфред Джавадов выложил в своих соцсетях видео потасовки в одном из развлекательных заведений на улице Труда в Челябинске. Тогда он выстрелил в лицо оппоненту из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. После этого он сам вызвал полицию.
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