Глава сети автосалонов Мигаль: российский авторынок самый дорогой в мире

19 декабря 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Производители подняли цены на авто после скачка доллара, но не откорректировали их обратно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России самый дорогой авторынок в мире, поскольку производители не снизили цены после скачка доллара в начале года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор сети автосалонов Freshauto Денис Мигаль. «Действительно, самый дорогой авторынок сегодня в России. Это происходит потому, что чудесным образом укрепился рубль. Это первое. Второе: на фоне дефицита еще в начале года и на фоне того, что доллар стоил 120 рублей, все производители подняли цены, и, когда рубль укрепился, никто не поспешил их снижать. Я думаю, что сейчас все производители очень хорошо зарабатывают», — сказал Денис Мигаль. Собеседник агентства не считает, что цены на рынке будут корректироваться. «Я уверен в том, что цены не снизятся. Такого не было и не бывает, чтобы цены шли вниз», — уточнил он. Также эксперт полагает, что главной проблемой подорожания автомобилей является их дефицит, который может сохраниться на несколько лет. «Мой прогноз, что в ближайшие 3—5 или больше лет будет дефицит автомобилей во всем мире. На этом фоне, в зависимости от рынка и курса местных валют, производители будут выстраивать свою стратегию. Очевидно, что в России сегодня все хотят зарабатывать, потому что конъюнктура рынка рискованная», — заключил Мигаль. Ранее дилеры в России предположили, что в начале 2023 года цены на новые автомобили в стране вырастут на 10%. Причиной этому является дефицит машин из-за прекращения поставок из стран Запада. Кроме того, товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы к концу третьего месяца следующего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России самый дорогой авторынок в мире, поскольку производители не снизили цены после скачка доллара в начале года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор сети автосалонов Freshauto Денис Мигаль. «Действительно, самый дорогой авторынок сегодня в России. Это происходит потому, что чудесным образом укрепился рубль. Это первое. Второе: на фоне дефицита еще в начале года и на фоне того, что доллар стоил 120 рублей, все производители подняли цены, и, когда рубль укрепился, никто не поспешил их снижать. Я думаю, что сейчас все производители очень хорошо зарабатывают», — сказал Денис Мигаль. Собеседник агентства не считает, что цены на рынке будут корректироваться. «Я уверен в том, что цены не снизятся. Такого не было и не бывает, чтобы цены шли вниз», — уточнил он. Также эксперт полагает, что главной проблемой подорожания автомобилей является их дефицит, который может сохраниться на несколько лет. «Мой прогноз, что в ближайшие 3—5 или больше лет будет дефицит автомобилей во всем мире. На этом фоне, в зависимости от рынка и курса местных валют, производители будут выстраивать свою стратегию. Очевидно, что в России сегодня все хотят зарабатывать, потому что конъюнктура рынка рискованная», — заключил Мигаль. Ранее дилеры в России предположили, что в начале 2023 года цены на новые автомобили в стране вырастут на 10%. Причиной этому является дефицит машин из-за прекращения поставок из стран Запада. Кроме того, товарные запасы по ушедшим маркам будут распроданы к концу третьего месяца следующего года.